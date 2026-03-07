Paolini fatica, ma vince in rimonta contro Anastasia Potapova: 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in 2 ore e 33 minuti. Una prestazione di grinta e carattere dell'azzurra che al 3° turno affronterà l'australiana Tomljanovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Soffre, rimonta e vince. È il riassunto dell'esordio di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Indian Wells, iniziato con il successo in tre set sull'austriaca Anastasia Potapova, n. 91 Wta, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-3 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Un debutto complicato per la tennista toscana, in una partita da 211 punti complessivi risolta in proprio favore dopo aver perso il primo set al tiebreak. Paolini ha sfoderato grinta e carattere, cambiando marcia nel secondo parziale. Non sono mancati momenti di difficoltà, come il quarto game del terzo set in cui Jasmine ha recuperato da 0-40 e tenuto il servizio dopo tre palle break annullate. Un momento chiave della partita, conclusa con quattro game vinti consecutivi dall'azzurra. Fondamentale per Paolini l'aiuto del servizio, con il 65% di punti vinti con la prima (8 palle break su 11 annullate) e 5 ace a referto.