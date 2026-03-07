Offerte Sky
Wta Indian Wells, Paolini al 3° turno: Potapova battuta in tre set

wta indian wells

Paolini fatica, ma vince in rimonta contro Anastasia Potapova: 6-7, 6-2,  6-3 il punteggio in 2 ore e 33 minuti. Una prestazione di grinta e carattere dell'azzurra che al 3° turno affronterà l'australiana Tomljanovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER PARTE BENE: BATTUTO SVRCINA

Soffre, rimonta e vince. È il riassunto dell'esordio di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Indian Wells, iniziato con il successo in tre set sull'austriaca Anastasia Potapova, n. 91 Wta, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-3 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Un debutto complicato per la tennista toscana, in una partita da 211 punti complessivi risolta in  proprio favore dopo aver perso il primo set al tiebreak. Paolini ha sfoderato grinta e carattere, cambiando marcia nel secondo parziale. Non sono mancati momenti di difficoltà, come il quarto game del terzo set in cui Jasmine ha recuperato da 0-40 e tenuto il servizio dopo tre palle break annullate. Un momento chiave della partita, conclusa con quattro game vinti consecutivi dall'azzurra. Fondamentale per Paolini l'aiuto del servizio, con il 65% di punti vinti con la prima (8 palle break su 11 annullate) e 5 ace a referto.

Al 3° turno con Tomljanovic

Paolini centra così la sesta vittoria stagionale, in un 2026 iniziato in chiaroscuro. La n. 7 al mondo tornerà in campo domenica per il terzo turno contro l'australiana Alja Tomljanovic, n. 85 Wta, che ha eliminato la n. 30 del seeding Xinyu Wang con un netto 6-3, 6-1. Tra l'azzurra e l'australiana c'è un solo precedente che risale al Roland Garros 2025, in cui vinse Paolini in due set.

