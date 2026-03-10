A Indian Wells Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale (affronterà Casper Ruud), ma intanto sul web si disputava l'attesissima finale di un torneo 'parallelo' sui social che ha visto trionfare l'altro Alcaraz, il fratello Alvaro. Il classe 1999, primogenito della famiglia e membro dello staff del numero 1 del mondo, si è aggiudicato l'Hottie Coach. Di cosa si tratta? E' una competizione tra allenatori ideata dall'ex tennista Usa Sam Querrey: è stato stilato un tabellone tennistico sulle pagine di 'NothingMajorShow' (podcast ideato da Querrey insieme agli ex colleghi John Isner, Steve Johnson e Jack Sock) e poi, a suon di voti su Instagram, è stato eletto il vincitore. Appunto Alvaro Alcaraz, l'inseparabile fratello maggiore di Carlitos. "Ero più nervoso per lui che per il mio torneo", aveva commentato col sorriso il campione spagnolo in conferenza.