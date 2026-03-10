Offerte Sky
Alcaraz, il fratello Alvaro vince un torneo tra allenatori: è il più votato

la curiosità

Il fratello maggiore di Carlos ha vinto un torneo tra allenatori sul web a suon di voti, aggiudicandosi l'Hottie Coach organizzato su Instagram dall'ex tennista Usa Sam Querrey. "Ero più nervoso per lui che per il mio Indian Wells", aveva scherzato in conferenza il numero 1 del mondo

ALCARAZ AGLI OTTAVI DI INDIAN WELLS: HIGHLIGHTS

 

A Indian Wells Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale (affronterà Casper Ruud), ma intanto sul web si disputava l'attesissima finale di un torneo 'parallelo' sui social che ha visto trionfare l'altro Alcaraz, il fratello Alvaro. Il classe 1999, primogenito della famiglia e membro dello staff del numero 1 del mondo, si è aggiudicato l'Hottie Coach. Di cosa si tratta? E' una competizione tra allenatori ideata dall'ex tennista Usa Sam Querrey: è stato stilato un tabellone tennistico sulle pagine di 'NothingMajorShow' (podcast ideato da Querrey insieme agli ex colleghi John Isner, Steve Johnson e Jack Sock) e poi, a suon di voti su Instagram, è stato eletto il vincitore. Appunto Alvaro Alcaraz, l'inseparabile fratello maggiore di Carlitos. "Ero più nervoso per lui che per il mio torneo", aveva commentato col sorriso il campione spagnolo in conferenza.

Il tabellone dell'Hottie Coach

Alvaro Alcaraz ha battuto nella finalissima Marat Safin. E prima? Percorso netto per il fratello di Carlos, che aveva eliminato nell'ordine Wim Fissette, Robert Lindstedt e Chris Harrison, prima di trionfare contro il russo all'ultimo atto. E chissà che la conquista dell'Hottie Coach non possa aprire la strada allo spagnolo per un futuro da primo allenatore, magari proprio del fratellino...

