Il primo Masters 1000 della stagione entra nel vivo con gli ottavi di finale. Paolini affronta la qualificata Gibson, nella notte primo duello nel circuito tra Jannik Sinner e Joao Fonseca. Tra le donne fari puntati anche sulla sfida tra Sabalenka e Osaka, in campo anche Zverev. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Settima giornata al Masters 1000 di Indian Wells , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In campo gli ultimi azzurri rimasti in corsa nei tornei di singolare. Si parte da Jasmine Paolini , impegnata contro l'australiana Talia Gibson, spintasi fino agli ottavi di finale dalle qualificazioni. Scenderanno in campo non prima delle 21 italiane. Si attenderà invece notte fonda per vedere la prima sfida ufficiale tra Jannik Sinner e il giovane brasiliano Joao Fonseca , per molti già un designato rivale dell'azzurro e di Alcaraz nei prossimi anni. Inizieranno a giocare nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo verso le 2 (18 locali). Non solo italiani: tra le donne la numero uno del mondo Sabalenka affronta Naomi Osaka , nel tabellone maschile occhi puntati anche sulla sfida tra Zverev e Tiafoe .

