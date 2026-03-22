Berrettini e Paolini: il programma di oggi su Sky

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariatp miami
Matteo Berrettini torna in campo al Masters 1000 di Miami e affronta Vacherot. Per il numero 1 al mondo Alcaraz c'è Korda. Nel femminile Paolini se la vede contro Ostapenko. Debutto di Bolelli/Vavassori nel doppio. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova giornata di tennis da vivere al Masters 1000 di Miami e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel maschile inizia il terzo turno con un solo italiano in campo. Parliamo di Matteo Berrettini che, dopo la splendida vittoria contro Bublik in due set, se la vedrà non prima di mezzanotte contro il monegasco Valentin Vacherot (testa di serie numero 24). Sarà la prima sfida a livello Atp tra i due. Torna in campo anche il numero 1 Carlos Alcaraz, contro l'americano Sebastian Korda. Nel femminile, invece, si chiude il terzo turno. Protagonista Jasmine Paolini che alle 16 affronterà la lettone numero 25 del seeding Jelena Ostapenko per la quinta volta in carriera (precedenti in perfetta parità, 2-2). Bolelli/Vavassori debuttano nel doppio contro il duo Arneodo/Ram.
I match degli italiani di oggi
- BERRETTINI (Ita) vs [24] Vacherot (Mon) - non prima delle 24 sulla Grandstand
- [25] Ostapenko (Lat) vs [7] PAOLINI (Ita) - ore 16 sul Butch Buchholz
- Gonzalez/Pel vs DARDERI/Romboli - 3° match dalle 16 sul Court 1
- BOLELLI/VAVASSORI vs Arneodo/Ram - 2° match dalle 20 sul Court 5
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 15.45 - Studio Tennis
- ore 16 - Ostapenko (Lat) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Fernandez (Can) vs Pegula (Usa)
- a seguire - Opelka (Usa) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Alcaraz (Spa) vs Korda (Usa)
- non prima delle 24 - BERRETTINI (Ita) vs Vacherot (Mon)
- a seguire - Fils (Fra) vs Tsitsipas (Gre)
SKY SPORT 257/SKY SPORT ARENA (204, dalle 21)
- ore 16 - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Jodar (Spa) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Paul (Usa) vs Collignon (Bel)
- non prima delle 21 - Landaluce (Spa) vs Khachanov
- a seguire - BOLELLI/VAVASSORI vs Arneodo/Ram
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
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