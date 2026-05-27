Paolini, Cinà e Sonego: il programma di oggi

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Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

Quarta giornata al Roland Garros, dove si giocano i primi incontri di 2° turno del tabellone maschile e femminile. Tra gli uomini in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Tommy Paul e il giovane Federico Cinà che affronta l'olandese Jesper De Jong. Occhi puntati anche su Jasmine Paolini che se la vedrà con l'argentina Solana Sierra. In campo anche Zverev, Djokovic e Swiatek

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Si apre il 2° turno al Roland Garros, con tre italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie n.24 del seeding. Tre i precedenti, con l'americano avanti 2-1. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno Slam il 19enne Federico Cinà, che affronta l'olandese Jesper De Jong, 106 del mondo e lucky loser. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini: la toscana, n.13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024, sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra, 68 del ranking Wta. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, il 24 volte campione Slam Novak Djokovic e Iga Swiatek. 

Roland Garros, il programma di oggi degli italiani

UOMINI

  • SONEGO (ITA) vs Paul (Usa) - 4° match dalle 11 sul Campo 7
  • CINA' (ITA) vs De Jong (Ola) - ore 11 sul Campo 6

DONNE

  • PAOLINI (ITA) vs Sierra (Arg) - 3° match dalle 11 sul Lenglen

Gli altri match da seguire

UOMINI

  • Zverev (Ger) vs Machac (Cec) - non prima delle 20.15 sullo Chatrier
  • Djokovic (Ser) vs Royer (Fra) - 3° match dalle 12 sullo Chatrier
  • Jodar (Spa) vs Duckworth (Aus) - 3° match dalle 11 sul Campo 7
  • Fonseca (Bra) vs Prizmic (Cro) - 3° match dalle 11 sul Campo 14
  • Ruud (Nor) vs Medjedovic (Srb) - 4° match dalle 11 sul Lenglen

DONNE

  • Rybakina (Kaz) vs Starodubtseva (Ukr) - 2° match dalle 11 sul Lenglen
  • Swiatek (Pol) vs Bejlek (Cze) - ore 12 sullo Chatrier
  • Svitolina (Ukr) - 2° match dalle 12 sullo Chatrier

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