Paolini, Cinà e Sonego: il programma di oggi

Quarta giornata al Roland Garros, dove si giocano i primi incontri di 2° turno del tabellone maschile e femminile. Tra gli uomini in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Tommy Paul e il giovane Federico Cinà che affronta l'olandese Jesper De Jong. Occhi puntati anche su Jasmine Paolini che se la vedrà con l'argentina Solana Sierra. In campo anche Zverev, Djokovic e Swiatek

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