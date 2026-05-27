Paolini, Cinà e Sonego: il programma di oggi

Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orariroland garros
Quarta giornata al Roland Garros, dove si giocano i primi incontri di 2° turno del tabellone maschile e femminile. Tra gli uomini in campo Lorenzo Sonego contro lo statunitense Tommy Paul e il giovane Federico Cinà che affronta l'olandese Jesper De Jong. Occhi puntati anche su Jasmine Paolini che se la vedrà con l'argentina Solana Sierra. In campo anche Zverev, Djokovic e Swiatek
Si apre il 2° turno al Roland Garros, con tre italiani in campo. Nel tabellone maschile tocca a Lorenzo Sonego, che se la vedrà contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie n.24 del seeding. Tre i precedenti, con l'americano avanti 2-1. Cerca la sua seconda vittoria in carriera in uno Slam il 19enne Federico Cinà, che affronta l'olandese Jesper De Jong, 106 del mondo e lucky loser. Tra le donne ritorna in campo Jasmine Paolini: la toscana, n.13 del tabellone e finalista a Parigi nel 2024, sfida per la prima volta in carriera l'argentina Solana Sierra, 68 del ranking Wta. Tra i big impegnati oggi anche Zverev, il 24 volte campione Slam Novak Djokovic e Iga Swiatek.
Roland Garros, il programma di oggi degli italiani
UOMINI
- SONEGO (ITA) vs Paul (Usa) - 4° match dalle 11 sul Campo 7
- CINA' (ITA) vs De Jong (Ola) - ore 11 sul Campo 6
DONNE
- PAOLINI (ITA) vs Sierra (Arg) - 3° match dalle 11 sul Lenglen
Gli altri match da seguire
UOMINI
- Zverev (Ger) vs Machac (Cec) - non prima delle 20.15 sullo Chatrier
- Djokovic (Ser) vs Royer (Fra) - 3° match dalle 12 sullo Chatrier
- Jodar (Spa) vs Duckworth (Aus) - 3° match dalle 11 sul Campo 7
- Fonseca (Bra) vs Prizmic (Cro) - 3° match dalle 11 sul Campo 14
- Ruud (Nor) vs Medjedovic (Srb) - 4° match dalle 11 sul Lenglen
DONNE
- Rybakina (Kaz) vs Starodubtseva (Ukr) - 2° match dalle 11 sul Lenglen
- Swiatek (Pol) vs Bejlek (Cze) - ore 12 sullo Chatrier
- Svitolina (Ukr) - 2° match dalle 12 sullo Chatrier