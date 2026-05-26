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Roland Garros, Cocciaretto fuori al 1° turno: Korneeva vince in due set

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Cocciaretto saluta Parigi al primo turno, battuta dalla russa Korneeva (classe 2007 e n. 117 Wta) con un doppio 6-3 in un'ora e 24 minuti. Per la 18enne moscovita è la prima vittoria in carriera al Roland Garros

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È già finito il Roland Garros per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha perso al primo turno contro la russa Alina Korneeva, n. 117 al mondo proveniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-3 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Una partita sempre di rincorsa per Cocciaretto che non è mai riuscita a imporre il suo gioco, pagando anche i tanti errori gratuiti (28) e una scarsa resa al servizio con la seconda (7 punti su 25). Korneeva è riuscita a imporsi già dal game d'apertura, strappando il servizio a 30. Proprio la battuta non supporta Elisabetta che soltanto nel primo set subisce tre break, commettendo 17 gratuiti. Non al meglio fisicamente (tanto da aver richiesto due volte l'intervento del fisioterapista), Cocciaretto paga nel secondo set il break nel quarto gioco, con due palle break a favore poi non sfruttate nel settimo game. Per Korneeva si tratta della prima vittoria in carriera al Roland Garros. L'italiana, invece, rischia di uscire dalle prime 40 al mondo al termine dello Slam parigino.

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