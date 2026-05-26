Sinner-Tabur al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner comincia la sua corsa al primo Roland Garros della carriera: il n.1 del mondo debutta sullo Chatrier contro la wild-card francese Clement Tabur, 26 anni e numero 171 del ranking Atp. Segui sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
4° game: Sinner tiene il servizio, 3-1 con Tabur
Tante variazioni al servizio da parte di Sinner che per la prima volta scende a rete dietro la battuta. Game a 15 senza grandi difficoltà per l'azzurro
3° game: Tabur tiene il servizio, Sinner avanti 2-1
Tabur entra in partita dopo un game fiume durato otto minuti. Due palle break annullate dal tennista francese che con personalità si salva ai vantaggi
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Tabur
Break prontamente confermato da Sinner che tiene il servizio a zero. Serie aperta di otto punti consecutivi per il n. 1 al mondo, partito deciso
1° game: break Sinner, 1-0 con Tabur
La partenza è già super per Sinner. Notevole la differenza di cilindrata con l'avversario francese: Jannik sbaglia un dritto nel primo quindici, poi piazza quattro punti di fila e ottiene subito il break
INIZIA IL MATCH! Tabur al servizio
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere: inizia il riscaldamento!
Tabur e Sinner entrano in campo!
Ancora qualche minuto di attesa, poi Sinner e Tabur entreranno in campo: il loro ingresso è atteso attorno alle 20.20
Chi vincerà il Roland Garros 2026? Sinner super favorito
Jannik Sinner è il super favorito del Roland Garros 2026 secondo il supercomputer di Opta che ha stilato le probabilità di successo dei due tornei di singolare. Alle spalle del n. 1 al mondo c'è Novak Djokovic e, a sorpresa, Alexander Bublik. Grande equilibrio, invece, nel torneo femminile. Di seguito le percentuali di trionfo secondo il modello di win probability di Stats Perform
Chi vincerà il Roland Garros 2026? Le percentuali di OptaVai al contenuto
Si gioca sul Campo Centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. Inizio fissato non prima delle 20.15
Tabur, chi è l'avversario di Sinner al Roland Garros
La wild card 'grazie' a Musetti e una vita tra Challenger e ITF: chi è Clement TaburVai al contenuto
Per Tabur sarà la seconda partecipazione in carriera al Roland Garros. Un anno fa il francese aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, occasione sfruttata al meglio con la conquista di un posto nel tabellone principale grazie ai successi contro l’australiano Li Tu, il britannico Daniel Evans e il rumeno Filip Cristian Jianu. Per Tabur si trattò della prima qualificazione in carriera a un torneo del Grande Slam
La scheda di Clement Tabur
- Età: 26 anni (24/01/2000)
- Luogo di nascita: Reims (Francia)
- Ranking: n. 171 Atp
- Best ranking: n. 165 Atp (raggiunto il 18 maggio 2026)
- Altezza: 173cm
- Gioco: Destrorso, rovescio a due mani
- Coach: Arthur Dreillard
Sinner, il tabellone al Roland Garros
Jannik Sinner debutterà martedì al Roland Garros contro la wild card francese Tabur: match in programma non prima delle 20.15 in sessione serale. Per il numero 1 al mondo un potenziale ottavo di finale azzurro tra Darderi e Berrettini e una semifinale con Cobolli. La sfida contro Djokovic è possibile solo in finale. Qui i possibili avversari di Jannik a Parigi
Ufficiale l'orario del debutto di Sinner al Roland GarrosVai al contenuto
Roland Garros, l'albo d'oro
A Parigi si ripartirà dall'epica finale dello scorso anno vinta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner dopo cinque ore e mezza di gioco. L'Italia vuole spezzare anche il tabù del Roland Garros: l'ultimo successo azzurro risale a 50 anni fa con Adriano Panatta, che quest'anno premierà il vincitore. Il record di successi è di Rafael Nadal, Re di Parigi con 14 successi. Di seguito l'albo d'oro completo del secondo Slam dell'anno
Chi dopo Alcaraz? L'albo d'oro del Roland GarrosVai al contenuto
Il montepremi del Roland Garros 2026
- Vincitore: 2.800.000 €
- Finalista: 1.400.000 €
- Semifinalisti: 750.000 €
- Quarti di finale: 470.000 €
- Ottavi di finale (4° turno): 285.000 €
- Terzo turno: 187.000 €
- Secondo turno: 130.000 €
- Primo turno: 87.000
Il record in stagione di Sinner è 36-2 con 5 titoli vinti
Le più lunghe strisce vincenti arrivando a Parigi
- Novak Djokovic: 39 vittorie consecutive nel 2011 – perde contro Federer in semifinale
- John McEnroe: 36 vittorie consecutive nel 1984 – perde contro Lendl in finale
- Jannik Sinner: 29 vittorie consecutive nel 2026 – ?
- Thomas Muster: 23 vittorie consecutive nel 1995 – batte Chang in finale
Il ranking ATP prima del Roland Garros
RANKING ATP: la situazione prima del Roland GarrosVai al contenuto
Sinner ha inoltre la certezza matematica di mantenere la prima posizione del ranking mondiale ATP, a prescindere da quale sarà il suo cammino a Parigi
Il ventiquattrenne azzurro andrà a caccia del suo quinto sigillo Slam, dopo i trionfi agli Australian Open e agli US Open nel 2024 e le vittorie agli Australian Open e a Wimbledon della scorsa stagione
In questa stagione Sinner vanta un record perfetto di 17 vittorie e 0 sconfitte sulla terra battuta
Sinner è reduce da una striscia di 29 vittorie consecutive, iniziata dopo i trionfi a Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma
Chi ha completato il Grande Slam?
- Rod Laver: US Open 1969 (età 31 anni)
- Rafael Nadal: US Open 2010 (età 24 anni)
- Andre Agassi: Roland Garros 1999 (età 29 anni)
- Novak Djokovic: Roland Garros 2016 (età 29 anni)
- Roger Federer: Roland Garros 2009 (età 27 anni)
- Carlos Alcaraz: Australian Open 2026 (età 22 anni)
Sinner cercherà di eguagliare Rafael Nadal, che nel 2010 fu l'unico uomo capace di vincere tutti e tre i Masters 1000 su terra e lo Slam parigino nella stessa stagione
A inizio mese è diventato il primo italiano a trionfare a Roma dopo un digiuno lungo 50 anni. Ora cercherà di ripetere la stessa impresa al Roland Garros (centrata da Adriano Panatta nel 1976)
Jannik Sinner si presenta a Parigi da numero 1 del mondo, a caccia del successo che lo renderebbe il settimo uomo nell'Era Open a completare il Career Grand Slam
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Jannik Sinner comincia la sua corsa al Roland Garros 2026: al 1° turno affronta la wild card francese Clement Tabur, 171 del ranking