Doppi azzurri e non solo: il programma oggi su Sky

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orarimiami open
Si entra nella fase decisiva del Miami Open, con i primi due quarti di finale del torneo maschile della parte alta del tabellone Fils-Paul e Lehecka-Landaluce. Tra le donne si decide l'ultima semifinale. Per l'Italia occhi puntati sui due doppi d'oro: Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori, impegnati nei quarti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE
Nuova giornata di tennis da vivere al Masters 1000 di Miami in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano i primi due quarti di finale del torneo maschile. Impegnata la parte alta del tabellone, orfana di Carlos Alcaraz: in programma in serata Landaluce-Lehecka, mentre nella notte si gioca Paul-Fils. Tra le donne occhi puntati sulla n°1 del mondo Sabalenka, che affronta Baptiste. Tanto azzurro anche oggi sui campi di Miami. Protagonisti i due doppi d'oro italiani, che si giocano l'accesso in semifinale. Nel torneo femminile Errani/Paolini affrontano Muhammad/Routliffe (Granstand, non prima delle 18 italiane), mentre in quello maschile Bolelli/Vavassori sfidano sul Grandstand (non prima delle 23 in Italia) il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski (testa di serie n. 3).
Il programma su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 18: ERRANI/PAOLINI - MUHAMMAD/ROUTLIFFE
- non prima delle 24: SABALENKA - BAPTISTE (Usa)
- non prima dell'1.30: PAUL (Usa) - FILS (Fra)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 18: RYBAKINA (Kaz) - PEGULA (Usa)
- non prima delle 20: LANDALUCE (Spa) - LEHECKA (Cze)
- non prima delle 23: BOLELLI/VAVASSORI - HARRISON/SKUPSKI
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.