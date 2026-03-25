Doppi azzurri e non solo: il programma oggi su Sky

Si entra nella fase decisiva del Miami Open, con i primi due quarti di finale del torneo maschile della parte alta del tabellone Fils-Paul e Lehecka-Landaluce. Tra le donne si decide l'ultima semifinale. Per l'Italia occhi puntati sui due doppi d'oro: Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori, impegnati nei quarti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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