Errani e Paolini in semifinale nel doppio

Errani/Paolini in semifinale di doppio a Miami grazie al netto successo (6-3, 6-1) su Muhammad/Routliffe. Per le azzurre è la sesta vittoria nelle ultime sette partite disputate. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Arriva la seconda semifinale consecutiva per Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo Indian Wells, le azzurre sono tra le migliori quattro coppie anche nel torneo di doppio del Miami Open. Sara e Jasmine hanno superato nei quarti di finale la coppia n. 6 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e la neozelandese Erin Routliffe, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 6 minuti di gioco.