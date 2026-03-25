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Wta Miami, Errani e Paolini in semifinale nel doppio: battute Muhammad/Routliffe

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Errani/Paolini in semifinale di doppio a Miami grazie al netto successo (6-3, 6-1) su Muhammad/Routliffe. Per le azzurre è la sesta vittoria nelle ultime sette partite disputate. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Arriva la seconda semifinale consecutiva per Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo Indian Wells, le azzurre sono tra le migliori quattro coppie anche nel torneo di doppio del Miami Open. Sara e Jasmine hanno superato nei quarti di finale la coppia n. 6 del seeding, formata dalla statunitense Asia Muhammad e la neozelandese Erin Routliffe, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 6 minuti di gioco. 

La cronaca del match

Una prestazione solida di Errani e Paolini, impeccabili dall'inizio alla fine (grande prova al servizio con 7 palle break su 7 annullate), mentre dall'altra parte della rete pesano soprattutto gli errori della neozelandese Routliffe. C'è partita soltanto nel primo set che scorre on serve fino all'ottavo game, quando arriva il break decisivo per le n. 1 del seeding. Nel secondo set Muhammad/Routliffe vincono soltanto il primo game, poi è monologo delle azzurre che vincono sei giochi consecutivi e centrano la semifinale dove attendono Mertens/Zhang o Hunter/Pegula. Per Errani e Paolini si tratta della sesta vittoria nelle ultime sette partite disputate.

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