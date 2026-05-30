Berrettini-Comesana al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Matteo Berrettini a caccia della seconda settimana a Parigi cinque anni dopo la prima volta: il romano affronta l'argentino Francisco Comesana, n. 102 al mondo, per un posto negli ottavi contro Landaluce o Juan Manuel Cerundolo. Il match in programma sul Mathieu non prima delle 13, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Bilancio in attivo (13-3) per Berrettini anche con i tennisti argentini. Matteo ha vinto gli ultimi dieci dieci confronti con giocatori albiceleste: l'ultimo ko risale a Cincinnati 2019 contro Juan Ignacio Londero
Berrettini ha un bilancio in carriera di 17 vittorie e 4 sconfitte contro tennisti fuori dalla top 100 a livello Slam. L'ultimo precedente della serie risale a Wimbledon dello scorso anno, quando perse con il polacco Majchrzak al primo turno
Berrettini è reduce dalla 10^ vittoria in carriera al Roland Garros. Il romano ha vinto almeno 10 match in tutti i major (18 agli US Open, 14 a Wimbledon, 10 al Roland Garros e 10 agli Australian Open)
Tra Berrettini e Comesana sarà un confronto inedito visto che non si sono mai affrontati in carriera
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Berrettini andrà oggi a caccia del primo ottavo di finale Slam da Wimbledon 2023, il secondo a Parigi dopo il 2021. Matteo finora ha raggiunto dieci volte la seconda settimana dei major
Prima volta al terzo turno del Roland Garros, invece, per Francisco Comesana. L'argentino, n. 102 al mondo, non è mai approdato alla seconda settimana di uno Slam
Il cammino di Comesana
- 1° turno: vs Quinn 6-4, 7-6, 7-6
- 2° turno: vs Darderi 7-6, 4-6, 6-4, 2-6, 6-4
Tornato a Parigi cinque anni dopo l'ultima volta, Berrettini arriva da due ottime prestazioni contro l'ungherese Fucsovics e il francese Rinderknech. Matteo non vinceva due match di fila a livello Slam da Wimbledon 2023
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4
Il programma di oggi dei singolari
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 12.00 – (10) Cobolli vs (18) Tien
- a seguire – Parry vs (6) Anisimova
- non prima delle 16.00 – (4) Gauff vs (28) Potapova
- non prima delle 20.15 – (4) Auger-Aliassime vs (31) Nakashima
CAMPO SUZANNE-LENGLEN
- IN CORSO – (17) Jovic vs (16) Osaka
- a seguire – (1) Sabalenka vs Kasaktina
- a seguire – (WC) Kouame vs Tabilo
- a seguire – (Q) Faria vs (19) Tiafoe
CAMPO SIMONNE-MATHIEU
- IN CORSO – Sakkari vs Chwalinska
- non prima delle 13.00 – Berrettini vs Comesana
- a seguire – (9) Mboko vs (19) Keys
CAMPO 14
- IN CORSO – (25) F. Cerundolo vs Svajda
- a seguire – (22) Kalinskaya vs Osorio
- a seguire – Arnaldi vs Collignon
CAMPO 7
- non prima delle 12.00 – (25) Shnaider vs Oliynykova
- a seguire – J.M. Cerundolo vs Landaluce
Il match è in programma non prima delle 13 sul Simonne-Mathieu, dopo Sakkari-Chwalinska. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Matteo Berrettini protagonista nel terzo turno del Roland Garros. L'azzurro sfiderà l'argentino Francisco Comesana, n. 102 al mondo, per un posto negli ottavi di finale