Cobolli-Tien al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Flavio Cobolli in campo dalle 12 sul Philippe Chatrier per il terzo turno del Roland Garros: il romano affronta la testa di serie n.18 del seeding, lo statunitense Learner Tien. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Alla sua quarta apparizione consecutiva nel tabellone principale del Roland Garros, Cobolli ha raggiunto il terzo turno per il secondo anno consecutivo
Cobolli è diventato il terzo italiano a registrare 20 vittorie in questa stagione dopo Sinner (37) e Darderi (21).
Cobolli è stato in campo finora 4 ore e 32 minuti senza nemmeno perdere un set
Il percorso di Cobolli
- Primo Turno: Vittoria in tre set contro l'italiano Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3.
- Secondo Turno: Successo convincente contro il cinese Yibing Wu per 6-4, 6-4, 6-4.
La sfida tra Cobolli e Tien andrà in scena sabato 30 maggio alle ore 12 sul Philippe Chatrier
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Flavio Cobolli in campo per il 3° turno del Roland Garros: l'avversario è lo statunitense Learner Tien