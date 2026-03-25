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Sinner e Alcaraz al Bernabeu: l’Open di Madrid allestirà campi da tennis nel tempio Real

Tennis

Da Mbappé e Vinicius, ai fuoriclasse della… racchetta. Dal 23 al 30 aprile 2026, lo stadio Bernabeu, il tempio del Real Madrid, subirà una trasformazione importante: il prato verde lascerà il posto a campi in terra rossa per ospitare gli allenamenti delle stelle del Mutua Madrid Open, tra cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

Una rivoluzione logistica e d'immagine per la capitale spagnola. Il Mutua Madrid Open non si giocherà solo alla Caja Magica: per l'edizione di quest'anno, il torneo ha stretto un accordo clamoroso con il Real Madrid. Il Santiago Bernabeu si trasformerà in una vera e propria "seconda sede" dedicata in esclusiva agli allenamenti dei top player. Niente partite ufficiali, ma la possibilità unica di vedere i colpi di Sinner e Alcaraz rimbombare in un'arena da oltre 80mila posti.

Perché il Madrid Open porta gli allenamenti al Santiago Bernabeu?

Dietro a questa scelta c'è soprattutto un motivo logistico. La maggior parte dei tennisti di vertice dorme a pochissimi minuti a piedi dallo stadio del Real. Spostare i campi d'allenamento al Bernabeu permette di regalare tranquillità ai giocatori e di fargli evitare il caotico traffico quotidiano verso la Caja Magica. Poi vuoi mettere allenarti in uno dei posti più storici del calcio? E non dimentichiamo che il Bernabeu è libero: dal 21 o 22 aprile (data in cui è previsto l'incontro con l'Alaves), la squadra di Arbeloa giocherà tre trasferte consecutive. E neanche l'eventuale approdo alle semifinali di Champions League, cambierebbe le cose. Perché nel caso di passaggio del turno sul Bayern Monaco, il Real Madrid giocherebbe la gara di andata (28 o 29 aprile) in trasferta dato che i Blancos prenderebbero il posto del Bayern come testa di serie numero uno. 

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