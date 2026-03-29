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Errani e Paolini sconfitte in finale al Wta Miami, vincono Townsend e Siniakova

wta miami

Sara Errani e Jasmine Paolini vanno ko nella finale di doppio femminile al Miami Open. A trionfare, in una partita caratterizzata anche dall'interruzione per la pioggia, è la coppia Townsend/Siniakova con il punteggio di 7-6, 6-1

SINNER-LEHECKA LIVE

Sfuma il primo titolo del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre hanno perso al Wta 1000 di Miami contro il duo composto da Taylor Townsend e Katerina Siniakova con il punteggio di 7-6, 6-1, al termine di una finale caratterizzata dall'interruzione per la pioggia. Dopo un primo set equilibrato, nel secondo parziale la ceca e l'americana hanno controllato la sfida, firmando così il Sunshine Double nel doppio.

La cronaca del match

Nel primo set Errani e Paolini hanno subito conquistato il break, ma hanno poi perso la battuta nel game successivo. Ristabilita la parità, il match è stato interrotto per pioggia sul 6-5 Townsend/Siniakova. Rientrate in campo dopo una sospensione di quasi tre ore, le azzurre hanno conquistato il 6-6 ma perso con un netto 7-0 al tiebreak. Nel secondo parziale (durato solo 26 minuti), invece, dopo che Errani e Paolini hanno sprecato la chance del 2-0, c'è stato un totale dominio da parte della ceca e dell'americana, che hanno chiuso il match per 6-1.

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