Sfuma il primo titolo del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini . Le azzurre hanno perso al Wta 1000 di Miami contro il duo composto da Taylor Townsend e Katerina Siniakova con il punteggio di 7-6, 6-1 , al termine di una finale caratterizzata dall'interruzione per la pioggia. Dopo un primo set equilibrato, nel secondo parziale la ceca e l'americana hanno controllato la sfida, firmando così il Sunshine Double nel doppio.

La cronaca del match

Nel primo set Errani e Paolini hanno subito conquistato il break, ma hanno poi perso la battuta nel game successivo. Ristabilita la parità, il match è stato interrotto per pioggia sul 6-5 Townsend/Siniakova. Rientrate in campo dopo una sospensione di quasi tre ore, le azzurre hanno conquistato il 6-6 ma perso con un netto 7-0 al tiebreak. Nel secondo parziale (durato solo 26 minuti), invece, dopo che Errani e Paolini hanno sprecato la chance del 2-0, c'è stato un totale dominio da parte della ceca e dell'americana, che hanno chiuso il match per 6-1.