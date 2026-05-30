Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Djokovic, l'investitura a Fonseca al Roland Garros: "Ha davanti una grande carriera"

sui social

Il giorno dopo la battaglia infinita durata cinque ore contro Joao Fonseca, Novak Djokovic ha affidato il suo pensiero ai social, con una dedica speciale al 19enne brasiliano: "Una battaglia epica che hai meritato di vincere. Ti auguro il meglio per il torneo e per l'incredibile carriera che hai davanti", ha scritto il vincitore di 24 Slam. Una vera e propria investitura di Nole per il campioncino sudamericano

LIVE: ARNALDI-COLLIGNON - BERRETTINI-COMESANA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Arnaldi-Collignon, il risultato del 3° turno LIVE

roland garros

Matteo Arnaldi a caccia del pass per gli ottavi di finale del Roland Garros per la seconda volta...

Berrettini-Comesana LIVE: quinto set decisivo

live roland garros

Quinto set decisivo nella sfida tra Matteo Berrettini e Francisco Comesana, con l'azzurro che...

Nole celebra Fonseca: "Ha davanti grande carriera"

sui social

Il giorno dopo la battaglia infinita durata cinque ore contro Joao Fonseca, Novak Djokovic ha...

Cobolli ai tifosi PSG: "Se vincete... poco casino"

il siparietto

In vista della finale di Champions tra PSG e Arsenal, Flavio Cobolli scherza con il pubblico...

Abodi: "Sinner? I campioni cadono e si rialzano"

le parole

Le dichiarazioni del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24: "Sinner ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS