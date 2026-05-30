Il giorno dopo la battaglia infinita durata cinque ore contro Joao Fonseca, Novak Djokovic ha affidato il suo pensiero ai social, con una dedica speciale al 19enne brasiliano: "Una battaglia epica che hai meritato di vincere. Ti auguro il meglio per il torneo e per l'incredibile carriera che hai davanti", ha scritto il vincitore di 24 Slam. Una vera e propria investitura di Nole per il campioncino sudamericano

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