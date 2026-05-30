Djokovic, l'investitura a Fonseca al Roland Garros: "Ha davanti una grande carriera"sui social
Il giorno dopo la battaglia infinita durata cinque ore contro Joao Fonseca, Novak Djokovic ha affidato il suo pensiero ai social, con una dedica speciale al 19enne brasiliano: "Una battaglia epica che hai meritato di vincere. Ti auguro il meglio per il torneo e per l'incredibile carriera che hai davanti", ha scritto il vincitore di 24 Slam. Una vera e propria investitura di Nole per il campioncino sudamericano
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