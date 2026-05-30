In vista della finale di Champions tra PSG e Arsenal, Flavio Cobolli scherza con il pubblico nell'intervista di rito al termine del match vinto con Tien al Roland Garros: "Sono legato a Calafiori, ma anche al PSG per Luis Enrique. Che vinca il migliore e che sia una finale con tanti gol". Poi l'appello ai tifosi parigini con il sorriso: "Se vincete la Champions non fate troppo casino, vorrei riposare..."

"Se vincete la Champions non fate troppo casino, lasciatemi dormire...". Flavio Cobolli si è appena qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros per la prima volta, ma anche nello stadio Philippe Chatrier, non scorda il primo amore per il calcio. Nel giorno della finale di Champions a Budapest tra il PSG e l'Arsenal, il romano (che ha un passato da ottimo giocatore nelle giovanili della Roma), ha voluto dire la sua nell'intervista post partita con Learner Tien. "Oggi non voglio parlare di tennis... c'è la finale di Champions League - ha ironizzato Cobolli, parlando direttamente al pubblico del Centrale -. Prima di giocare a tennis, ho giocato a calcio con Riccardo Calafiori (ora all'Arsenal, ndr) ma mi piace molto il Psg e Luis Enrique. Spero ci siano tanti gol. Ma non fate troppo casino, se vincete, lasciatemi dormire...''.