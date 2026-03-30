Inizia la stagione sul rosso: 5 tornei LIVE su Sky

Archiviato il Sunshine Double inizia ufficialmente la stagione sulla terra rossa. Uomini impegnati a Houston, Marrakech e Bucarest; donne in scena a Charleston e Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dal cemento alla terra rossa. Inizia una nuova fase della stagione per il tennis con cinque tornei tra Atp e Wta, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli uomini saranno impegnati tra Bucarest, Houston e Marrakech. Attenzione soprattutto in Marocco con quattro azzurri: Luciano Darderi (n. 1 del seeding), Matteo Berettini, Federico Cinà e Mattia Bellucci. In Romania, invece, in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. Il circuito femminile, invece, sarà protagonista tra Charleston (Wta 500, al via c'è Cocciaretto) e Bogotà (Wta 250).

Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

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Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.