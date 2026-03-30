Inizia la stagione sul rosso: 5 tornei LIVE su Sky

Archiviato il Sunshine Double inizia ufficialmente la stagione sulla terra rossa. Uomini impegnati a Houston, Marrakech e Bucarest; donne in scena a Charleston e Bogotà. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dal cemento alla terra rossa. Inizia una nuova fase della stagione per il tennis con cinque tornei tra Atp e Wta, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli uomini saranno impegnati tra Bucarest, Houston e Marrakech. Attenzione soprattutto in Marocco con quattro azzurri: Luciano Darderi (n. 1 del seeding), Matteo Berettini, Federico Cinà e Mattia Bellucci. In Romania, invece, in campo Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. Il circuito femminile, invece, sarà protagonista tra Charleston (Wta 500, al via c'è Cocciaretto) e Bogotà (Wta 250).
Come seguire i tornei Atp e Wta su Sky Sport e NOW
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
Tutti i match con Sky Sport Plus ed Extra Match
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA.
La programmazione su Sky Sport e in streaming su NOW
Lunedì 30 marzo
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 alle 20.30 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 alle 20 il meglio dei 5 tornei
Martedì 31 marzo
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 alle 20 il meglio dei 5 tornei
Mercoledì 1° aprile
- Sky Sport Tennis: dalle 12 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 12 alle 19.45 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 12 alle 20 il meglio dei 5 tornei
Giovedì 2 aprile
- Sky Sport Tennis: dalle 12 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 12 alle 16 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Mix dalle 12 alle 20 il meglio dei 5 tornei
Venerdì 3 aprile
- Sky Sport Tennis: dalle 10 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 10 alle 19.15 il meglio dei 5 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 alle 20 il meglio dei 5 tornei
Sabato 4 aprile
- Sky Sport Tennis: alle 12 – 1° semifinale ATP 250 Bucarest; alle 14 – 2° semifinale ATP 250 Bucarest; alle 16 – 2° semifinale ATP 250 Marrakech; alle 21 – 1° semifinale ATP 250 Houston; alle 23 – 2° semifinale ATP 250 Houston
- Sky Sport Arena: alle 19 – 1° semifinale WTA 500 Charleston; alle 21 – 2° semifinale WTA 500 Charleston
- Sky Sport Max: alle 14 – 1° semifinale ATP 250 Marrakech; alle 16 – 2° semifinale ATP 250 Marrakech
Domenica 5 aprile
- Sky Sport Tennis: alle 13 – finale ATP 250 Bucarest; alle 16 – finale ATP 250 Marrakech; alle 21.30 – finale ATP 250 Houston
- Sky Sport Arena: alle 21 - finale WTA 500 Charleston