Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Da Marrakech a Bucarest fino a Houston. Sarà una grande giornata di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . All'Atp 250 di Marrakech avremo ben tre italiani in campo: il giovane Federico Cinà - che ha sfruttato la Next Gen Entry, ovvero la possibilità per gli Under 20 tra i primi 250 del mondo di ottenere l'accesso in un tabellone di un '250' - se la vedrà contro il francese Alexandre Muller. Subito dopo, invece, toccherà a Mattia Bellucci contro la wild card 19enne Reda Bennani. Protagonista anche Matteo Berrettini , al ritorno in campo dopo il Masters 1000 di Miami, contro Ignacio Buse (già affrontato ai quarti di finale di Rio lo scorso febbraio, nel match vinto dal peruviano in tre set). A Bucarest, invece, toccherà a Francesco Maestrelli (contro l'olandese e testa di serie numero 8 Botic Van de Zandschulp) e Matteo Arnaldi .

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