Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

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Tennis oggi, il programma dei tornei ATP e WTA del 31 marzo

Tennis

Tanti italiani in campo quest'oggi: a Marrakech debuttano Berrettini, Bellucci e il giovane Cinà. A Bucarest, invece, spazio a Maestrelli e Arnaldi. Qui il programma completo con i match da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Da Marrakech a Bucarest fino a Houston. Sarà una grande giornata di tennis da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. All'Atp 250 di Marrakech avremo ben tre italiani in campo: il giovane Federico Cinà - che ha sfruttato la Next Gen Entry, ovvero la possibilità per gli Under 20 tra i primi 250 del mondo di ottenere l'accesso in un tabellone di un '250' - se la vedrà contro il francese Alexandre Muller. Subito dopo, invece, toccherà a Mattia Bellucci contro la wild card 19enne Reda Bennani. Protagonista anche Matteo Berrettini, al ritorno in campo dopo il Masters 1000 di Miami, contro Ignacio Buse (già affrontato ai quarti di finale di Rio lo scorso febbraio, nel match vinto dal peruviano in tre set). A Bucarest, invece, toccherà a Francesco Maestrelli (contro l'olandese e testa di serie numero 8 Botic Van de Zandschulp) e Matteo Arnaldi.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201 - fino alle 18) + SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12 - Atp Marrakech: CINA' (Ita) vs Muller (Fra)
  • a seguire - Atp Marrakech: BELLUCCI (Ita) vs Bennani (Mar)
  • a seguire - Atp Marrakech: BERRETTINI (Ita) vs Buse (Per)
  • a seguire - Atp Marrakech: Van Assche (Fra) vs Gaston (Fra)
  • ore 21 - Atp Houston: Etcheverry (Arg) vs Gomez (Arg)
  • non prima dell'1 - Atp Houston: Michelsen (Usa) vs Wong (Hkg)
  • a seguire - Atp Houston: Popyrin (Aus) vs Kypson (Usa)

Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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