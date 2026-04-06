Atp Monte-Carlo, i risultati degli italiani: Cobolli al 2° turno, Arnaldi fuori al debuttoatp monte-carlo
Flavio Cobolli non sbaglia e batte al debutto l'argentino Comesana per 7-5, 2-6, 6-3 conquistando il 2° turno del '1000' di Monte-Carlo. Fuori invece Arnaldi, sconfitto dal cileno Garin per 6-2, 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Buona la prima per Flavio Cobolli. L'azzurro ha battuto al debutto al Masters 1000 di Monte-Carlo l'argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in due ore e 32 minuti di gioco. Il primo set è stato molto combattuto: Cobolli è stato il primo a perdere il servizio nel sesto game, ma ha conquistato immediatamente il controbreak. Ristabilita la parità sul 4-4, da quel momento il romano è stato praticamente perfetto al servizio, perdendo solo sei punti. Il momento chiave è stato l'undicesimo game, quando ha strappato nuovamente la battuta a Comesana (decisamente meno tranquillo rispetto all'inizio) e vinto 7-5 in un'ora e un minuto di partita. Equilibrio anche a inizio secondo parziale, in cui Cobolli è salito avanti 2-1 conquistando subito il break. Non si è fatta attendere, però, la reazione di Comesana che ha vinto ben cinque giochi consecutivi e allungato la sfida. Il tutto fino al terzo e decisivo set, dominato da Cobolli: doppio break, 6-3 e partita in cassaforte. Con questa vittoria, Cobolli affronterà al secondo turno il belga qualificato Blockx.
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Cobolli fulmina Comesana: il passante è magico!
Arnaldi eliminato, Garin vince in due set
Matteo Arnaldi saluta invece il Masters 1000 di Monte-Carlo al primo turno. Ripescato come lucky loser, l'azzurro ha perso contro il cileno Garin (anche lui proveniente dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 29 minuti di gioco. Nel primo set, Arnaldi ha perso la battuta sia nel terzo che nel settimo game, permettendo al cileno di salire 5-2 e di chiudere al terzo set point a disposizione. Nel secondo parziale, invece, Arnaldi era riuscito a conquistare il 4-4 dopo aver subito il break, ma ha ceduto subito dopo il servizio. Momento chiave del match, con Garin che ha portato a casa il set per 6-4. Al secondo turno, il cileno se la vedrà contro Alexander Zverev.