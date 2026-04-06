Buona la prima per Flavio Cobolli. L'azzurro ha battuto al debutto al Masters 1000 di Monte-Carlo l'argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 in due ore e 32 minuti di gioco. Il primo set è stato molto combattuto: Cobolli è stato il primo a perdere il servizio nel sesto game, ma ha conquistato immediatamente il controbreak. Ristabilita la parità sul 4-4, da quel momento il romano è stato praticamente perfetto al servizio, perdendo solo sei punti. Il momento chiave è stato l'undicesimo game, quando ha strappato nuovamente la battuta a Comesana (decisamente meno tranquillo rispetto all'inizio) e vinto 7-5 in un'ora e un minuto di partita. Equilibrio anche a inizio secondo parziale, in cui Cobolli è salito avanti 2-1 conquistando subito il break. Non si è fatta attendere, però, la reazione di Comesana che ha vinto ben cinque giochi consecutivi e allungato la sfida. Il tutto fino al terzo e decisivo set, dominato da Cobolli: doppio break, 6-3 e partita in cassaforte. Con questa vittoria, Cobolli affronterà al secondo turno il belga qualificato Blockx.

video Cobolli fulmina Comesana: il passante è magico!