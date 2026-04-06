Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero due al mondo se la vede contro il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking Atp. Il match sarà in diretta martedì 7 aprile (orario da definire) su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la conquista del Sunshine Double, inizia la stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner. Al Masters 1000 di Monte-Carlo, il numero due al mondo se la vedrà al secondo turno contro Ugo Humbert. Il francese, numero 34 del ranking Atp, viene dalla vittoria all'esordio contro il giovane Kouamé in due set (6-3, 7-5). Il match tra Sinner e Humbert è in programma per martedì 7 aprile con orario da definire. La sfida sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog per non perdersi nulla sulla sfida che si giocherà nel Principato.