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Sinner-Humbert all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming

atp monte-carlo

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero due al mondo se la vede contro il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking Atp. Il match sarà in diretta martedì 7 aprile (orario da definire) su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Dopo la conquista del Sunshine Double, inizia la stagione sulla terra rossa di Jannik Sinner. Al Masters 1000 di Monte-Carlo, il numero due al mondo se la vedrà al secondo turno contro Ugo Humbert. Il francese, numero 34 del ranking Atp, viene dalla vittoria all'esordio contro il giovane Kouamé in due set (6-3, 7-5). Il match tra Sinner e Humbert è in programma per martedì 7 aprile con orario da definire. La sfida sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog per non perdersi nulla sulla sfida che si giocherà nel Principato.

I precedenti

  • 2021 - Roma (R64): Sinner b. Humbert 6-2, 6-4
  • 2019 - Next Gen Atp Finals (RR): Humbert b. Sinner 4-3, 3-4, 4-2, 4-2

Sarà la terza sfida tra i due, con i precedenti al momento in perfetta parità. Sinner e Humbert si sono affrontati due volte: nel 2019, alle Next Gen Atp Finals a Milano, vinse il francese in quattro set. L'ultimo incontro risale invece al 2021, quando ad avere la meglio fu Sinner per 6-2, 6-4 agli Internazionali d'Italia.

Approfondimento

Chi è Ugo Humbert, l'avversario di Sinner

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