Ferrero (ex coach di Alcaraz): "Potrei tornare ad allenare entro fine anno"

Dopo la separazione come allenatore di Carlos Alcaraz lo scorso dicembre, Juan Carlos Ferrero è tornato a parlare di tennis e lo ha fatto in un'intervista a Marca: "Se mi manca il tennis? No, al momento sto bene . A volte, dopo una decisione del genere, è necessaria una breve pausa. Sto bene, mi rilasso in accademia. Qui ci sono tornei ogni due settimane. Vivo all'accademia e vedo i ragazzi tutti i giorni. Ho bisogno di questa pausa ". E sull'ipotesi di un ritorno già quest'anno: "Non lo escludo - ha spiegato Ferrero -. È qualcosa che devo lasciare che nasca naturalmente . Sono arrivate delle offerte, ma, per il momento, non sento quella spinta che mi farebbe riprendere quell'entusiasmo e quel desiderio". Per il momento, dunque, Ferrero si concentra sul golf, a seguito della collaborazione con il golfista Ángel Ayora, di cui è il mental coach. "È successo tutto per via di una chiamata del suo allenatore, Juan Ochoa - racconta Ferrero -. Si è rivisto nel ruolo che avevo ricoperto con Carlos (Alcaraz). Lavora con Ángel da molto tempo e voleva aggiungere alla squadra qualcuno che potesse contribuire in termini di esperienza e competitività. Ci siamo incontrati per la prima volta a Marbella e tutto è andato bene. È un ragazzo fantastico, meticoloso nel suo aspetto . Ángel mi ha sorpreso positivamente sotto molti aspetti".

"Ho fatto i complimenti ad Alcaraz dopo il Career Grand Slam"

Restando in ottica tennis, Ferrero ha parlato del Career Grand Slam conquistato da Alcaraz con la vittoria degli Australian Open lo scorso gennaio: "Non ho visto molto degli Australian Open. Ho guardato i dettagli, i risultati. Delle partite di Carlos, ho visto un po' di quella di Tommy Paul, un po' di quella di Zverev e un po' di più della finale, ma non le partite complete. Ma ovviamente mi sono congratulato con Carlos e il team quando hanno raggiunto la finale e dopo che hanno fatto la storia. È un risultato davvero encomiabile e si meritavano quelle congratulazioni. E sono felice che sia andata bene per loro. Era un obiettivo molto chiaro che Carlos si era prefissato negli ultimi anni, e il fatto che siano stati i più giovani nella storia a raggiungerlo, mi rende molto orgoglioso di tutti loro". E sul fatto che Carlitos possa diventare il migliore di sempre: "Quello che deve fare è mantenere alta la motivazione. Deve restare motivato quando raggiunge tutti gli obiettivi che si è prefissato e, quando la motivazione cala al 100%, deve subentrare la disciplina professionale. Credo che Carlos rimarrà motivato perché sa di avere davanti a sé giocatori molto importanti, giocatori che hanno ottenuto grandi successi e lui vuole essere uno di loro. Non vedo alcun motivo per pensare che la sua motivazione calerà a breve termine e spero che rimanga a questo livello a lungo perché avrà l'opportunità di vincere titoli importanti".