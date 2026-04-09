Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orariatp monte-carlo
A Monte-Carlo si giocano gli ottavi di finale del Masters 1000. Torna in campo Jannik Sinner che affronta il ceco Tomas Machac sul Campo Ranieri III. Aprirà la giornata Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, occhi puntati anche su Alcaraz-Etcheverry. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
LIVE: BERRETTINI-FONSECA - TUTTI I RISULTATI
Giovedì dedicato agli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte-Carlo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono due gli azzurri da seguire oggi nel Principato: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il romano, reduce dal doppio 6-0 inflitto a Daniil Medvedev, scenderà in campo alle 11 contro Joao Fonseca. Sul Campo Ranieri III, invece, sarà protagonista il n. 2 al mondo contro Tomas Machac, già battuto quest'anno sul cemento di Doha. Tra le altre sfide di giornata attenzione a Sascha Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente impegnati con il belga Bergs e l'argentino Etcheverry.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MAX (206)
- ore 11 - Bergs (Bel) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Machac (Cze) vs SINNER (Ita)
- a seguire - Alcaraz (Esp) vs Etcheverry (Arg)
- a seguire - Vacherot (Mon) vs Hurkacz (Pol)
SKY SPORT TENNIS (203)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - BERRETTINI (Ita) vs Fonseca (Bra)
- a seguire - Auger-Aliassime (Can) vs Ruud (Nor)
- a seguire - Lehecka (Cze) vs Bublik (Kaz)
- a seguire - Blockx (Bel) vs De Minaur (Aus)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.