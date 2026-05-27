Cinà fuori al 2° turno. Più tardi Sonego-Paul

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Cinà fuori al 2° del Roland Garros: De Jong vince in tre set. Più tardi Sonego-Paul

roland garros

Federico Cinà esce di scena al Roland Garros dopo il ko contro Jesper De Jong per 6-3, 6-1, 6-3. Più tardi tocca a Lorenzo Sonego, impegnato come ultimo match di giornata sul Court 7 contro lo statunitense Tommy Paul, testa di serie n. 24 del seeding

RISULTATI LIVE

Si è chiuso al secondo turno il percorso di Federico Cinà al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso contro il lucky loser Jesper De Jong con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita che era iniziata bene per Cinà, capace di strappare la battuta al suo avversario in apertura. Subito dopo, però, è arrivata la reazione di De Jong che ha gestito senza grandi problemi. Cinà, partito dalle qualificazione, saluta Parigi dopo aver conquistato la prima vittoria a livello Slam e con il nuovo best ranking in classifica live (numero 179). De Jong raggiunge invece per la prima volta in carriera il terzo turno di uno Slam.

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