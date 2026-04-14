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Alcaraz al 2° turno all'Atp Barcellona: Virtanen battuto 6-4, 6-2. HIGHLIGHTS

atp barcellona

Carlos Alcaraz torna in campo due giorni dopo la finale di Monte-Carlo e vince: lo spagnolo, al debutto al Conde de Godó, ha superato il finlandese Otto Virtanen, n. 130 al mondo, proveniente dalle qualificazioni, con i parziali di 6-4, 6-2. Per Carlitos un piccolo allarme dopo aver chiamato al termine del 1° set il fisioterapista per un problema al polso. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

BARCELLONA, RISULTATI LIVE

Buona la prima per Carlos Alcaraz al torneo Atp 500 di Barcellona. Il numero 2 del mondo, che tornava in campo a sole 48 ore dalla finale persa a Monte-Carlo contro Sinner (in cui ha perso anche la vetta del ranking), ha superato non senza qualche difficoltà di troppo Otto Virtanen, n°130 Atp e proveniente dalle qualificazioni. Un Alcaraz ben lontano dalla perfezione, salito di livello nel 2° set, che si è imposto 6-4, 6-2 in un'ora e 25' di gioco. Per Carlitos anche un piccolo campanello di allarme dal punto di vista fisico, quando nel finale di 1° set è stato costretto a chiamare medical-time-out per un problema al polso destro. Al 2° turno giovedì affronterà il ceco Tomas Machac. 

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