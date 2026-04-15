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Sinner, dopo la vittoria a Monte-Carlo canta "We Are The Champions" al ristorante. VIDEO

VIDEO

Dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz a Monte-Carlo, trionfo che gli ha permesso di tornare al primo posto nel ranking Atp, Jannik Sinner si è concesso una serata di festeggiamenti in un ristorante del Principato sulle note di "We Are The Champions" dei Queen, come mostrato in un video che sta facendo il giro del web. Eccolo qui di seguito

SINNER, IL TUFFO DEL VINCITORE A MONTE-CARLO

Jannik Sinner è tornato numero 1 al mondo dopo la vittoria del torneo di Monte-Carlo in finale su Carlos Alcaraz. Oltre al tradizionale tuffo in piscina, Sinner ha festeggiato in un ristorante con pareti e amici (a tavola si vede Jannik seduto accanto alla fidanzata Laila Hasanovic e all'imprenditore Alessandro Benetton). In un video che sta facendo il giro del web tutto il ristorante si unisce per celebrare l'azzurro, cantando una canzone perfetta per il momento, ovvero "We Are The Champions" dei Queen. I presenti, oltre allo stesso Jannik, si godono il momento sventolando i tovaglioli e trasformando la cena in un vero e proprio concerto.

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