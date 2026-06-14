Domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccarda, 's-Hertogenbosch e Queen 's. In Germania sarà derby tedesco tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfida tra Alex De Minaur e Kamil Majchrzak. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte da Stoccarda con il derby statunitense tra Taylor Fritz, campione in carica sull’erba tedesca, e Ben Shelton. Sarà il remake della finale di Dallas dello scorso febbraio, vinta da Shelton. A ‘s-Hertogenbosch, invece, Alex De Minaur affronterà il polacco Majchrzak, n. 78 al mondo e alla prima finale in carriera nel circuito maggiore. In campo femminile, invece, sarà sfida tra Montgomery e Krejcikova a ‘s-Hertogenbosch mentre al Wta 500 del Queen’s Emma Raducanu, a caccia del primo titolo in carriera sull’erba, se la vedrà con la croata Donna Vekic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12 - Wta ‘s-Hertogenbosch: Montgomery (Usa) vs Krejcikova (Cze)
- non prima delle 14.30 - Atp ‘s-Hertogenbosch: Majchrzak (Pol) vs De Minaur (Aus)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 14 - Atp Stoccarda: Shelton (Usa) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 14.30 - Wta Queen’s: Vekic (Cro) vs Raducanu (Gbr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.