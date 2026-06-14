Domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccarda, 's-Hertogenbosch e Queen 's. In Germania sarà derby tedesco tra Taylor Fritz e Ben Shelton, mentre in Olanda sfida tra Alex De Minaur e Kamil Majchrzak. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si parte da Stoccarda con il derby statunitense tra Taylor Fritz , campione in carica sull’erba tedesca, e Ben Shelton . Sarà il remake della finale di Dallas dello scorso febbraio, vinta da Shelton. A ‘s-Hertogenbosch, invece, Alex De Minaur affronterà il polacco Majchrzak , n. 78 al mondo e alla prima finale in carriera nel circuito maggiore. In campo femminile, invece, sarà sfida tra Montgomery e Krejcikova a ‘s-Hertogenbosch mentre al Wta 500 del Queen’s Emma Raducanu , a caccia del primo titolo in carriera sull’erba, se la vedrà con la croata Donna Vekic .

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