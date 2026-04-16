Introduzione
Durante una conferenza stampa a Parigi sono state annunciate diverse novità in vista del Roland Garros 2026. La principale riguarda il montepremi, che raggiungerà complessivamente quasi 62 milioni di euro. In programma anche una serata evento dedicata a Gael Monfils, che verrà celebrato così come Stan Wawrinka e Caroline Garcia. Tutte le novità in vista della prossima edizione dello Slam francese
Quello che devi sapere
Il montepremi da record
- Il montepremi totale per l’edizione di quest’anno del Roland-Garros ammonta a 61.723.000 euro, con un aumento del 9,53% rispetto allo scorso anno.
- L'aumento principale è nelle qualificazioni: +12,9% dei premi, con l'obiettivo di sostenere e finanziare i giocatori con una classifica più bassa. Nel main draw l'aumento è del 10,1% rispetto al 2025, con uno sforzo particolare nei primi tre turni (incremento tra l'11,11% e l'11,54%). Il torneo ha inoltre voluto aumentare il montepremi per tutti gli altri turni del tabellone principale, con incrementi compresi tra il 6,82% e il 9,8% rispetto al 2025.
- Per quanto riguarda il montepremi dei tornei di doppio (femminile, maschile e misto), è aumentato del 3,90% rispetto allo scorso anno.. Infine, il montepremi destinato alle competizioni di tennis in carrozzina e quad ammonta a 1.018.500 euro, pari a un incremento del 14,55%.
L'uso dei wearables
- Il Roland Garros apre alla tecnologia anche nell’utilizzo dei dispositivi indossabili (wearables). Per la prima volta quest’anno, infatti, i giocatori impegnati nei 24 eventi del torneo (per un totale di 899 match in programma) potranno utilizzare dispositivi connessi per raccogliere dati biometrici. Questo programma pilota fornirà informazioni utili sulle prestazioni fisiche e sul recupero durante l’intera durata della competizione. La sperimentazione – basata su dispositivi inclusi nel registro “Player Analysis Tennis”, approvato dal circuito professionistico – sarà poi estesa anche a Wimbledon e agli US Open.
- La decisione arriva anche dopo le polemiche nate all’Australian Open, quando ad Alcaraz e Sinner (ma anche altri giocatori) fu vietato l’utilizzo dei dispositivi Whoop, in base al regolamento che proibisce qualsiasi strumento in grado di trasmettere dati all’esterno del campo. A Parigi, invece, la direzione del torneo ha scelto un approccio più aperto all’uso di queste tecnologie. COSA SONO I WHOOPS
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La serata per Gael Monfils
- È in programma una serata speciale dedicata a Gael Monfils, alla sua ultima partecipazione al Roland Garros. Giovedì 21 maggio, sul Philippe-Chatrier, andrà in scena l’evento “Gael and Friends”, un mix di tennis, musica e spettacolo. Per l’occasione, Monfils sarà affiancato da alcune stelle del circuito e da amici di lunga data ed ex compagni come Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga.
- A rendere ancora più festosa l’atmosfera contribuiranno il celebre DJ Martin Solveig e il rapper-ballerino Franglish, mentre il cantante Matt Pokora e il comico Paul de Saint-Sernin vestiranno i panni di presentatori.
- Segmenti interattivi e numerose sorprese animeranno questo evento benefico, il cui ricavato sarà devoluto a Terre d’Impact (la fondazione solidale della Federtennis francese) e ad altre associazioni partner
- Prevista anche una cerimonia dedicata a Monfils (che entrerà in tabellone grazie a una wild card) dopo il suo ultimo match
Le cerimonie per Wawrinka e Garcia
- Non solo Monfils: in questa edizione del Roland Garros verranno celebrati anche Stan Wawrinka e Caroline Garcia.
- Campione a Parigi nel 2015, Wawrinka disputerà il suo ultimo Roland Garros grazie a una wild card. Al termine della sua ultima partita è prevista una cerimonia in campo per rendergli omaggio.
- Sarà invece un Roland Garros da “spettatrice” per Caroline Garcia. Ritiratasi lo scorso anno e attualmente in dolce attesa, l’ex tennista francese verrà celebrata sul Philippe-Chatrier tra le due semifinali del singolare femminile, in programma giovedì 4 giugno.
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Le cerimonie finali firmate da Benjamin Millepied
Le cerimonie di apertura delle finali femminili e maschili (in programma sabato 6 e domenica 7 giugno sul campo Philippe-Chatrier) saranno firmate dall'artista francese Benjamin Millepied, primo ballerino del New York City Ballet dal 2002 al 2011 e coreografo di fama internazionale.
L'Opening Week in crescita
- Come negli altri tornei dello Slam, anche il Roland Garros punta con decisione sull’Opening Week, la settimana che precede l’inizio del tabellone principale (dal 18 al 22 maggio). La capienza giornaliera salirà a 20.000 spettatori e sono già stati venduti oltre 80.000 biglietti, stabilendo un nuovo record di affluenza per questo periodo.
- Come già accaduto lo scorso anno, sono previsti match di qualificazione anche sul Suzanne-Lenglen, mentre gli spettatori potranno accedere al Philippe-Chatrier per assistere alle sessioni di allenamento dei big.
- Non mancheranno, inoltre, numerose attività dedicate ai fan, tra cui l’iniziativa "Call Your Favourite Player": una cabina telefonica situata al Gate 4 permetterà agli appassionati di lasciare un messaggio al proprio giocatore preferito.
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La fan zone a Place de la Concorde
- Anche quest’anno, dal 3 al 7 giugno, verrà allestita a Place de la Concorde la fan zone “Tribune Concorde”: uno spazio di oltre 6.000 metri quadrati in grado di accogliere fino a 3.800 persone, mille in più rispetto al 2025.
- Sui maxi schermi saranno trasmessi in diretta i match del Philippe-Chatrier, mentre gli spettatori potranno vivere l’evento in un ambiente pensato per il relax e l’intrattenimento, animato per tutta la giornata da DJ e speaker.
- Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di vedere da vicino i vincitori dei tornei di singolare, doppio, wheelchair e junior, che visiteranno la fan zone per mostrare i loro trofei.
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