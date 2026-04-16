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Roland Garros 2026: il montepremi e quanto guadagna il vincitore

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È stato ufficializzato il montepremi del Roland Garros 2026: in palio quasi 62 milioni di euro, con un aumento del 9,53% rispetto allo scorso anno. Aumenti significativi nelle qualificazioni e nei primi turni del main draw, mentre il nuovo campione incasserà un assegno di 2,8 milioni di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno del singolare maschile e femminile

TUTTE LE NOVITA' DEL ROLAND GARROS 2026

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