È stato ufficializzato il montepremi del Roland Garros 2026: in palio quasi 62 milioni di euro, con un aumento del 9,53% rispetto allo scorso anno. Aumenti significativi nelle qualificazioni e nei primi turni del main draw, mentre il nuovo campione incasserà un assegno di 2,8 milioni di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno del singolare maschile e femminile

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