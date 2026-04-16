Roland Garros 2026: il montepremi e quanto guadagna il vincitore
È stato ufficializzato il montepremi del Roland Garros 2026: in palio quasi 62 milioni di euro, con un aumento del 9,53% rispetto allo scorso anno. Aumenti significativi nelle qualificazioni e nei primi turni del main draw, mentre il nuovo campione incasserà un assegno di 2,8 milioni di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno del singolare maschile e femminile
- Il montepremi totale dell’edizione di quest’anno è pari a 61.723.000 euro, con un +9,53% rispetto al 2025.
- La crescita è trainata soprattutto dalle qualificazioni, che registrano un aumento del 12,9% dei premi. Anche il main draw segna un +10,1% rispetto allo scorso anno, con un’attenzione particolare ai primi tre turni, dove gli incrementi variano tra l’11,11% e l’11,54%.
- Il torneo ha inoltre rivisto al rialzo i premi di tutti gli altri turni del tabellone principale, con aumenti compresi tra il 6,82% e il 9,8% rispetto al 2025.
- Q1 : €24,000
- Q2 : €33,000
- Q3 : €48,000
- 1° turno: €87,000
- 2° turno: €130,000
- 3° turno: €187,000
- Ottavi di finale: €285,000
- Quarti di finale: €470,000
- Semifinalisti: €750,000
- Finalista: €1,400,000
- Campione: €2,800,000