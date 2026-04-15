Roland Garros, Sinner e gli italiani nel tabellone: l'entry list
Ufficializzata l'entry-list del Roland Garros 2026, in programma dal 24 maggio al 7 giugno. Sinner è il n°1 davanti ad Alcaraz, in quella che potrebbe essere l'ipotetica finale e rivincita dello scorso anno. Sono nove gli italiani nel tabellone maschile, due in quello femminile. Ecco l'entry-list completa del torneo dello Slam parigino
- 1 SINNER Jannik (ITA)
- 2 ALCARAZ Carlos (ESP)
- 3 ZVEREV Alexander (GER)
- 4 DJOKOVIC Novak (SRB)
- 5 AUGER-ALIASSIME Felix (CAN)
- 6 SHELTON Ben (USA)
- 7 DE MINAUR Alex (AUS)
- 8 FRITZ Taylor (USA)
- 9 MUSETTI Lorenzo (ITA)
- 10 MEDVEDEV Daniil
- 11 BUBLIK Alexander (KAZ)
- 12 RUUD Casper (NOR)
- 13 LEHECKA Jiri (CZE)
- 14 KHACHANOV Karen
- 15 RUBLEV Andrey
- 16 COBOLLI Flavio (ITA)
- 17 VACHEROT Valentin (MON)
- 18 PAUL Tommy (USA)
- 19 CERUNDOLO Francisco (ARG)
- 20 TIAFOE Frances (USA)
- 21 DARDERI Luciano (ITA)
- 22 TIEN Learner (USA)
- 23 DAVIDOVICH FOKINA Alejandro (ESP)
- 24 NORRIE Cameron (GBR)
- 25 MENSIK Jakub (CZE)
- 26 RINDERKNECH Arthur (FRA)
- 27 RUNE Holger (DEN)
- 28 DRAPER Jack (GBR)
- 29 ETCHEVERRY Tomas Martin (ARG)
- 30 FILS Arthur (FRA)
- 31 MOUTET Corentin (FRA)
- 32 GRIEKSPOOR Tallon (NED)
- 33 NAKASHIMA Brandon (USA)
- 34 HUMBERT Ugo (FRA)
- 35 FONSECA Joao (BRA)
- 36 MICHELSEN Alex (USA)
- 37 DIALLO Gabriel (CAN)
- 38 MUNAR Jaume (ESP)
- 39 SHAPOVALOV Denis (CAN)
- 40 BERGS Zizou (BEL)
- 41 ATMANE Terence (FRA)
- 42 MAROZSAN Fabian (HUN)
- 43 KORDA Sebastian (USA)
- 44 NAVONE Mariano (ARG)
- 45 TABILO Alejandro (CHI
- 46 MANNARINO Adrian (FRA)
- 47 MACHAC Tomas (CZE)
- 48 CILIC Marin (CRO)
- 49 VAN DE ZANDSCHULP Botic (NED)
- 50 QUINN Ethan (USA)
- 51 HANFMANN Yannick (GER)
- 52 BORGES Nuno (POR)
- 53 MPETSHI PERRICARD Giovanni (FRA)
- 54 FUCSOVICS Marton (HUN)
- 55 JODAR Rafael (ESP)
- 56 ALTMAIER Daniel (GER)
- 57 BAEZ Sebastian (ARG)
- 58 KECMANOVIC Miomir (SRB)
- 59 POPYRIN Alexei (AUS)
- 60 BUSE Ignacio (PER)
- 61 ZHANG Zhizhen (CHN) *
- 62 BURRUCHAGA Roman Andres (ARG)
- 63 BROOKSBY Jenson (USA)
- 64 HURKACZ Hubert (POL)
- 65 UGO CARABELLI Camilo (ARG)
- 66 COLLIGNON Raphael (BEL)
- 67 SONEGO Lorenzo (ITA)
- 68 TSITSIPAS Stefanos (GRE)
- 69 OPELKA Reilly (USA)
- 70 CERUNDOLO Juan Manuel (ARG)
- 71 DUCKWORTH James (AUS)
- 72 BLOCKX Alexander (BEL)
- 73 MAJCHRZAK Kamil (POL)
- 74 TIRANTE Thiago Agustin (ARG)
- 75 SHEVCHENKO Alexander (KAZ)
- 76 GIRON Marcos (USA)
- 77 ROYER Valentin (FRA)
- 78 KOPRIVA Vit (CZE)
- 79 BELLUCCI Mattia (ITA)
- 80 TRUNGELLITI Marco (ARG)
- 81 STRUFF Jan-Lennard (GER)
- 82 DZUMHUR Damir (BIH)
- 83 GARIN Cristian (CHI)
- 84 SVAJDA Zachary (USA)
- 85 KOKKINAKIS Thanasi (AUS) *
- 86 SPIZZIRRI Eliot (USA)
- 87 OFNER Sebastian (AUT)
- 88 PRIZMIC Dino (CRO)
- 89 MEDJEDOVIC Hamad (SRB)
- 90 VUKIC Aleksandar (AUS)
- 91 HALYS Quentin (FRA)
- 92 BERRETTINI Matteo (ITA)
- 93 COMESANA Francisco (ARG)
- 94 BAUTISTA AGUT Roberto (ESP)
- 95 CARRENO BUSTA Pablo (ESP)
- 96 MULLER Alexandre (FRA)
- 97 KYPSON Patrick (USA)
- 98 VALLEJO Adolfo Daniel (PAR)
- 99 FEARNLEY Jacob (GBR)
- 100 KOVACEVIC Aleksandar (USA)
- 101 VAN ASSCHE Luca (FRA)
- 102 LANDALUCE Martin (ESP)
- 103 WU Yibing (CHN)
- 104 HIJIKATA Rinky (AUS)
- 1 SABALENKA Aryna
- 2 RYBAKINA Elena (KAZ)
- 3 GAUFF Coco (USA)
- 4 SWIATEK Iga (POL)
- 5 ANISIMOVA Amanda (USA)
- 6 PEGULA Jessica (USA)
- 7 KEYS Madison (USA)
- 8 PAOLINI Jasmine (ITA)
- 9 ANDREEVA Mirra
- 10 MBOKO Victoria (CAN)
- Elisabetta Cocciaretto è nel main-draw del tabellone femminile con il n°41
- Matteo Arnaldi è il secondo tra gli alternates del tabellone maschile