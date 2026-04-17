Venerdì di quarti di finale a Barcellona e Monaco con Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Il carrarino affronterà il francese Fils mentre il romano sfiderà il ceco Kopriva. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
RISULTATI LIVE: ATP - WTA - COBOLLI-KOPRIVA
Sono Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti i protagonisti del venerdì tennistico, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il primo a scendere in campo sarà il tennista romano nei quarti dell'Atp 500 di Monaco di Baviera. Cobolli sfiderà per la prima volta nel circuito maggiore il ceco Vit Kopriva, n. 77 al mondo. Nel pomeriggio, invece, spazio a Musetti nei quarti dell'Atp 500 di Barcellona contro il francese e n. 30 del ranking Atp Arthur Fils, in quello che sarà il terzo confronto tra i due (1-1 nei precedenti).
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 16 - Atp Barcellona: Fils (Fra) vs MUSETTI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Atp Monaco: COBOLLI (Ita) vs Kopriva (Cze)
- a seguire - Atp Monaco: Zverev (Ger) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire - Atp Monaco: Fonseca (Bra) vs Shelton (Usa)
- non prima delle 17 - Wta Stoccarda: Swiatek (Pol) vs Andreeva
- non prima delle 19.30 - Atp Barcellona: Norrie (Gbr) vs Jodar (Esp)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.