Con un vlog pubblicato su Youtube, Jannik Sinner ha ripercorso i suoi Internazionali BNL d'Italia: dalle partite a calcio e a golf con il team, alla festa finale dopo la vittoria del titolo e la conquista del Career Golden Masters ROLAND GARROS, SINNER-TABUR MARTEDÌ ALLE 20.15

Jannik Sinner ha pubblicato un nuovo vlog sul suo canale Youtube, in cui ci ha portato dietro le quinte del trionfo agli Internazionali d'Italia. Parliamo del torneo che il numero 1 al mondo ha vinto per la prima volta in carriera quest'anno battendo in finale Casper Ruud in due set e che gli ha permesso di completare il Career Golden Masters. Dopo la vittoria del titolo, come si può vedere nel vlog, Sinner ha festeggiato con il suo team e la sua famiglia. E prima del brindisi è arrivato il famoso momento del discorso. "Dai, parlo io", ha detto Jannik. "Il 2019 è stata la prima volta che ho giocato qui. Abbiamo vinto una partita e non avrei mai pensato di poter essere nella posizione in cui sono oggi. E ora, sette anni dopo, proprio qui abbiamo completato il Career Golden Masters vincendo tutti e nove i tornei Masters 1000. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie per far parte di questo percorso. Ora sono felice di godermi un paio di giorni perché poi ci sarà un altro torneo molto importante per noi (Roland Garros, ndr). Ma comunque vada, è già stato un anno incredibile fino a ora. Ho vinto più tornei che mai. Grazie mille per il supporto, grazie a tutto il team. Cin-cin".

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Cahill: "Ha una mentalità eccezionale. Dopo Madrid l'abbiamo costretto a mettere via le racchette" Oltre a Sinner, anche Darren Cahill ha parlato all'interno del vlog: "Non ci eravamo mai trovati in questa situazione, ovvero avere qualcuno che arriva così in fondo in ogni Masters 1000. Quindi abbiamo dovuto fare le cose in modo un po' diverso arrivando a Roma. Dopo la finale di Madrid, gli abbiamo dato tre giorni completi di riposo, una cosa davvero rara per lui perché odia stare lontano dal tennis. Abbiamo praticamente dovuto costringerlo a mettere via le racchetta, a non pensare al tennis e a riposare il corpo per tre giorni. Abbiamo giocato un po' a golf, un po' a calcio e abbiamo davvero cercato di far riposare sia la mente che il corpo. E quando è tornato in campo era pronto a ripartire. Sapeva di aver saltato tre giorni di tennis, ma non vedeva l'ora di giocare Roma. Abbiamo cercato di far sì che ogni giorno avesse lo stesso valore. Non importa se stia giocando il primo turno o una finale. Quindi è un 'rinse and repeat' (ripetere le azioni, ndr) per assicurarci dal punto di vista mentale che non esista un giorno più importante di un altro. È stato bravissimo a gestire le finali, ha una mentalità incredibile. Ha fatto un lavoro eccezionale nel dare importanza a ogni giorno e nel rispettare ogni singolo avversario che affronta".