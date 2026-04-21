l'intervista
Cobolli, l'insaziabile: "Ora la top 10"
Dopo la finale di Monaco persa contro Shelton, Cobolli prosegue la sua stagione sulla terra rossa a Madrid, con l’obiettivo di continuare a crescere. “Un anno fa entravo in top 20, ora voglio raggiungere le prime 10 posizioni”, dice. E racconta un nuovo tatuaggio che, dopo la Coppa Davis, è pronto a rappresentarlo al meglio
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