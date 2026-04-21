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l'intervista

La ricerca di Musetti: "Devo imparare ad adattarmi"

Giorgia Mecca

©IPA/Fotogramma

Dopo l’infortunio in Australia che l’aveva lasciato forse nel suo momento migliore, Musetti è tornato e si prepara ad affrontare Madrid con una carica tutta diversa. Dalla sua nuova collaborazione con Perlas a quello che vorrà introdurre in Spagna: “Bisogna lavorare sulla positività, ma so come fare”

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