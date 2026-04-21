l'intervista
La ricerca di Musetti: "Devo imparare ad adattarmi"
Dopo l’infortunio in Australia che l’aveva lasciato forse nel suo momento migliore, Musetti è tornato e si prepara ad affrontare Madrid con una carica tutta diversa. Dalla sua nuova collaborazione con Perlas a quello che vorrà introdurre in Spagna: “Bisogna lavorare sulla positività, ma so come fare”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi