Sinner, Musetti e Grant: il programma oggi su Sky

Quarta giornata al Madrid Open , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . E' un venerdì segnato dall'esordio del n°1 del mondo Jannik Sinner , che affronta al 2° turno il francese Benjamin Bonzi (3-0 i precedenti). L'azzurro è a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, il quarto stagionale, il primo a Madrid. Non solo Sinner, perché c'è anche l'esordio di Lorenzo Musetti , 6^ testa di serie del seeding, che affronta un ostacolo difficile come il polacco Hubert Hurkacz , attualmente 63 del ranking ma vincitore di due 1000 in carriera. Nel tabellone femminile attesa per il ritorno in campo di Tyra Grant , che dopo aver vinto il suo primo match a livello Wta non vuole certo fermarsi: la 18enne azzurra sfiderà al 2° turno la romena Sorana Cirstea , 25^ testa di serie del seeding.

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