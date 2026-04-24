Sinner, Musetti e Grant: il programma oggi su Sky

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
Il giorno dell'atteso debutto di Jannik Sinner al Madrid Open: il n°1 del mondo affronta il francese Benjamin Bonzi, n°104 del ranking. Esordio anche per Lorenzo Musetti, che se la vedrà con il polacco Hubert Hurkacz. Tra le donne torna in campo Tyra Grant, che sfida la romena Sorana Cirstea. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
L'ULTIMO ALLENAMENTO DI SINNER PRIMA DELL'ESORDIO - RISULTATI LIVE
Quarta giornata al Madrid Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. E' un venerdì segnato dall'esordio del n°1 del mondo Jannik Sinner, che affronta al 2° turno il francese Benjamin Bonzi (3-0 i precedenti). L'azzurro è a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo, il quarto stagionale, il primo a Madrid. Non solo Sinner, perché c'è anche l'esordio di Lorenzo Musetti, 6^ testa di serie del seeding, che affronta un ostacolo difficile come il polacco Hubert Hurkacz, attualmente 63 del ranking ma vincitore di due 1000 in carriera. Nel tabellone femminile attesa per il ritorno in campo di Tyra Grant, che dopo aver vinto il suo primo match a livello Wta non vuole certo fermarsi: la 18enne azzurra sfiderà al 2° turno la romena Sorana Cirstea, 25^ testa di serie del seeding.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11 - Hurkacz (Pol) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire - Shelton (Usa) vs Prizmic (Cro)
- non prima delle 16 - SINNER (Ita) vs Bonzi (Fra)
- a seguire - Norrie (Gbr) vs Machac (Cze)
- non prima delle 20 - Jodar (Esp) vs De Minaur (Aus)
- non prima delle 21 - Pegula (Usa) vs Boulter (Gbr)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Mix
- a seguire - Cirstea (Rou) vs GRANT (Ita)
- a seguire - Rublev vs Kopriva (Cze)
- non prima delle 19 - McNally (Usa) vs Mboko (Can)
- a seguire - Fonseca (Bra) vs Cilic (Cro)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Nava (Usa) vs Vacherot (Mon)
- a seguire - Ruse (Rou) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.