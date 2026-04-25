Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
Al Madrid Open si chiude il secondo turno nel torneo maschile: in campo Darderi e Cobolli. Nel femminile, Paolini gioca il terzo turno contro Baptiste. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di grande tennis a Madrid tutta da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Nel tabellone maschile si chiudono i secondi turni con due italiani in campo. Luciano Darderi, testa di serie numero 18, se la vedrà come secondo match dalle 11 sul Court 5 contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, in quella che sarà la terza sfida tra i due (1-1 nei precedenti). Non prima delle 15.30, invece, Flavio Cobolli prepara il ritorno in campo dopo la finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera e affronterà Camilo Ugo Carabelli. Nel femminile, invece, la numero 8 del seeding Jasmine Paolini sfiderà la testa di serie numero 30 Baptiste come quarto match dalle ore 11.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - F. Cerundolo (Arg) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire - J.M. Cerundolo (Arg) vs DARDERI (Ita)
- a seguire - Nakashima (Usa) vs Blockx (Bel)
- a seguire - Ugo Carabelli (Arg) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire - Budkov (Nor) vs Shapovalov (Can)
- non prima delle 20 - Sabalenka vs Cristian (Rom)
- a seguire - Bublik (Kaz) vs Tsitsipas (Gre)
SKY SPORT ARENA (204) fino alle 17.30 - SKY SPORT UNO (201) dalle 16.30
- ore 11 - Davidovich Fokina (Spa) vs Carreno Busta (Spa)
- a seguire - Munar (Spa) vs Ruud (Spa)
- a seguire - Baptiste (Usa) vs PAOLINI (Ita)
- non prima delle 19 - Medvedev vs Marszan (Hun)
- non prima delle 21.30 - Kalinina (Ukr) vs Osaka)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.