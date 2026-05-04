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l'intervista

L’ex sparring di Sinner: "Così è diventato imbattibile anche sul rosso"

Valentino Della Casa
©IPA/Fotogramma

Con Marcora, Sinner si è allenato durante la sospensione di inizio 2025. “Si è preparato per il rientro a Roma, lavorando sulla superficie per lui meno naturale”. Dai colpi provati che si vedono ancora, al rapporto con il numero 1 vissuto nel quotidiano: “Questo è Jannik”

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