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Wta Roma, Basiletti e Urgesi entrano nel tabellone femminile

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Noemi Basiletti e Federica Urgesi superano le qualificazioni ed entrano in tabellone agli Internazionali BNL d'Italia: diventano così undici le azzurre nel main draw femminile del Foro Italico. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dalle prequalificazioni al tabellone principale: è la storia agli Internazionali BNL d'Italia di Federica Urgesi e Noemi Basiletti. Partite entrambe dalle prequali (il sistema della FITP che ogni anno assegna le wild card per le qualificazioni dopo un torneo che coinvolge giocatori su tutto il territorio nazionale) le due giovani azzurre sono riuscite a superare le qualificazioni, conquistando così l’accesso al main draw. Un risultato che rafforza ulteriormente la presenza italiana nel torneo femminile: adesso sono undici le azzurre nel main draw.

Le vittorie di Basiletti e Urgesi

Noemi Basiletti, classe 2006 toscana, giocherà il primo tabellone principale in carriera nel circuito maggiore. L'attuale n. 427 al mondo ha battuto due top 100 nelle qualificazioni: prima la colombiana Arango e oggi l'ucraina Snigur con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-4 in 2 ore e 40 minuti. Da sottolineare la reazione di Basiletti nel terzo set: dopo tre match point non sfruttati nel tiebreak del secondo parziale, l'azzurra ha recuperato un break di svantaggio nel set decisivo. Stesso cammino per Federica Urgesi. Dopo la vittoria al primo turno sulla messicana Zarazua, la 21enne marchigiana ha battuto oggi la slovena Erjavec, n. 86 al mondo, con un netto 6-4, 6-1 in poco più di un'ora. Urgesi torna così nel tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia, dopo la wild card dello scorso anno.

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Sfuma il sogno main draw, invece, per Federico Bondioli. Anche lui partito dalle prequalificazioni, il 2005 romagnolo ha perso nel round decisivo delle quali, battuto dal croato Dino Prizmic, n. 79 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 14 minuti.

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