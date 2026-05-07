Internazionali, la giornata di oggi LIVE

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Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live
Terzo giorno al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. Ben dieci italiani in campo: in campo ora Berrettini e Basiletti, poi Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma anche il derby Pellegrino-Nardi. Alle 19 tocca a Sonego. Nel femminile, debutta Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog il racconto della giornata in tempo reale
in evidenza
I risultati e il programma degli italiani
- BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus) RISULTATO LIVE
- PAOLINI (Ita) vs Jeanjean (Fra)
- CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)
- SONEGO (Ita) vs Buse (Par)
- Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita)
- Bautista Agut (Spa) vs MAESTRELLI (Ita)
- Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)
- Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita) 6-2, 6-3
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 19.45 poi SKY SPORT ARENA (204)
- ore 11: Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire: CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire: Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)
- a seguire: Shapovalov (Can) vs Navone (Arg)
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 1045: Studio Tennis
- ore 11: Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita)
- ore 13: PAOLINI (Ita) vs Jeanjean (Fra)
- a seguire: Gauff (Usa) vs Valentova (Cze)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SONEGO (Ita) vs Buse (Par)
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Sabalenka vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: Ruzic (Cro) vs Andreeva
- non prima delle 12: BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus)
- a seguire: Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Machac (Cze)
- non prima delle 17: Bencic (Svi) vs Andreescu (Can)
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita)
SKY SPORT 251
- ore 11: Bucsa (Spa) vs Zheng (Chn)
- a seguire: CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Bautista Agut (Spa) vs MAESTRELLI (Ita)
- a seguire: Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)
- a seguire: Shapovalov (Can) vs Navone (Arg)
SKY SPORT 252
- ore 11: Svrcina (Cze) vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire: Fearnley (Gbr) vs MP. Perricard (Fra)
- a seguire: Joint (Aus) vs Golubic (Svi)
- a seguire: Ostapenko (Lat) vs Anisimova (Usa)
- a seguire: Ofner (Aut) vs Michelsen (Usa)
- a seguire: Kessler (Usa) vs Jovic (Usa)
SKY SPORT 253
- ore 11: Bergs (Bel) vs Atmane (Fra)
- a seguire: Fucsovics (Hun) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: Maria (Ger) vs Cirstea (Rom)
- a seguire: Garin (Chi) vs J. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Medjedovic (Srb) vs Royer (Fra)
Sinner, oggi il primo allenamento a Roma: le news dal Foro
Break Popyrin: 4-2 con Berrettini nel 2° set
Come nel 1° set, anche nel secondo a strappare è l'australiano, che alla seconda palla break va a segno. Azzurro costretto alla rimonta
Tra poco sulla BNP Paribas Arena in campo Basiletti contro Tomljanovic: si riparte dal 5-3 per l'azzurra dopo lo stop di ieri per pioggia: diretta su SKY SPORT MIX (211)
Si resta on serve sul Centrale: 2-2 tra Popyrin e Berrettini
Sul Centrale si scalda il pubblico: l'arbitro ferma il gioco sul 15-30 per Matteo dopo che era partito l'antivibrazione dalla racchetta di Popyrin. Discussione accesa con il giudice di sedia, l'australiano tira tre prime vincenti e vince il game. Siamo 1-1 nel 2° set. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
L'ingresso di Berrettini sul Centrale del Foro
Berrettini perde il 1° set: 6-2 per Popyrin
Matteo parte sotto nel match del Centrale: doppio break per l'australiano, che vince il 1° set 6-2 in 38'. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Gli Internazionali di Ljubo: il vodcast del 7 maggio
Gli Internazionali di Ljubo: guarda il vodcast del 7 maggioVai al contenuto
Break Popyrin: 4-2 con Berrettini nel 1° set
Un paio di errori per Matteo, che fronteggia ancora due palle break: salva la prima, la seconda però manda Popyrin avanti 4-2
Sinner, alle 17 il primo allenamento al Foro
Sinner, oggi il primo allenamento al Foro ItalicoVai al contenuto
Anche Berrettini salva una palla break! 2-2 con Popyrin sul Centrale
Anche Berrettini in difficoltà sul proprio servizio, salva la prima palla break con servizio e diritto. Si resta on serve sul Centrale, ovviamente tutto dietro a Matteo
Popyrin salva una palla break: avanti 2-1 con Berrettini
Inizio molto propositivo per Matteo, che già nel 3° game ha una palla break salvata da Popyrin con servizio e dritto. Si viaggia on serve sul Centrale. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Al via il match sul Centrale tra Berrettini e Popyrin! Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Su Sky Sport Arena (204) c'è Diretta Tennis!
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Al via la giornata numero 3 agli Internazionali d'Italia! Berrettini-Popyrin in campo sul Centrale, dove al momento un pallido sole illumina Roma
Matteo Berrettini debutta agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro affronta l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 al mondo). Il match, in programma sul Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider
Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
Il vodcast di Ljubicic: ogni mattina su skysport.it
Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme.
Il montepremi del torneo
Quest'anno il montepremi degli Internazionali BNL d'Italia sarà di 8.235.540 €. Al campione andrà un assegno di poco superiore al milione di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno
- Primo turno: 21.285 €
- Secondo turno: 31.585 €
- Terzo turno: 54.110 €
- Ottavi di finale: 92.470 €
- Quarti di finale: 169.375 €
- Semifinali: 297.550 €
- Finalista: 535.585 €
- Campione: 1.007.165 €
Tutti i record degli Internazionali d'Italia
- Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
- Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
- Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
- Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
- Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
- Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
- Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)
I risultati di ieri degli italiani
- BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus) 5-3 - SOSPESA PER PIOGGIA E RINVIATA A OGGI ALLE 12
- CINA' (Ita) vs Blockx (Bel) - RINVIATA PER PIOGGIA A OGGI ALLE 12
- COCCIARETTO (Ita) b. Kraus (Aut) 6-2, 6-4
- ARNALDI (Ita) b. Munar (Esp) 6-3, 3-6, 6-3 HIGHLIGHTS
- Ostapenko (Lat) b. STEFANINI (Ita) 6-0, 6-1 HIGHLIGHTS
- PIGATO (Ita) vs GRANT (Ita) 6-1, 2-6, 4-6 HIGHLIGHTS
- Townsend (Usa) b. BRANCACCIO 6-3, 6-2
- Golubic (Sui) b. URGESI (Ita) 6-1, 6-1
C'è Paolini
Alle ore 13 c'è l'atteso debutto della campionessa in carica nel femminile. Parliamo di Jasmine Paolini che, dopo un inizio di stagione non semplice, cerca riscatto e se la vedrà contro la francese Jeanjean.
Sonego in serata
È in programma per le ore 19 il debutto di Lorenzo Sonego. Il piemontese affronterà il peruviano Ignacio Buse (numero 62 al mondo).
Debutto per Cadenasso, Bellucci e Maestrelli
Giovedì in cui scenderanno in campo anche Cadenasso, Bellucci e Maestrelli. Il primo, classe 2004, se la vedrà contro l'argentino Tirante. Il lombardo, invece, affronterà Burruchaga (anche lui, come Tirante, argentino). Per il toscano, invece, c'è l'ostacolo Bautista Agut.
Il programma di oggi degli italiani a Roma
Tempo di derby
In programma anche un altro derby, il primo nel maschile in questa edizione degli Internazionali d'Italia: Pellegrino se la vede contro Nardi. Sarà la prima sfida a livello Atp tra i due.
Cinà e Basiletti recuperano le sfide di ieri
Già al fitto programma azzurro, si sono aggiunti altri due italiani. Per la precisione Basiletti e Cinà. L'azzurra dovrà recuperare il match interrotto ieri per via della pioggia contro Tomljanovic e si ripartirà dal punteggio di 5-3. Cinà, invece, prepara il suo debutto (che sarebbe sempre dovuto avvenire ieri) contro il belga Blockx.
Si parte con Berrettini
Sarà il tennista azzurro ad aprire il programma sul Centrale: il match contro Popyrin è infatti in programma alle ore 11. Sarà la quarta sfida tra i due, con Matteo che è avanti 3-1 nei precedenti.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 19.45 poi SKY SPORT ARENA (204)
- ore 11: Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire: CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire: Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)
- a seguire: Shapovalov (Can) vs Navone (Arg)
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 1045: Studio Tennis
- ore 11: Popyrin (Aus) vs BERRETTINI (Ita)
- ore 13: PAOLINI (Ita) vs Jeanjean (Fra)
- a seguire: Gauff (Usa) vs Valentova (Cze)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SONEGO (Ita) vs Buse (Par)
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Sabalenka vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: Ruzic (Cro) vs Andreeva
- non prima delle 12: BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus)
- a seguire: Burruchaga (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Machac (Cze)
- non prima delle 17: Bencic (Svi) vs Andreescu (Can)
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs NARDI (Ita)
SKY SPORT 251
- ore 11: Bucsa (Spa) vs Zheng (Chn)
- a seguire: CINÀ (Ita) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Bautista Agut (Spa) vs MAESTRELLI (Ita)
- a seguire: Tirante (Arg) vs CADENASSO (Ita)
- a seguire: Shapovalov (Can) vs Navone (Arg)
SKY SPORT 252
- ore 11: Svrcina (Cze) vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire: Fearnley (Gbr) vs MP. Perricard (Fra)
- a seguire: Joint (Aus) vs Golubic (Svi)
- a seguire: Ostapenko (Lat) vs Anisimova (Usa)
- a seguire: Ofner (Aut) vs Michelsen (Usa)
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SKY SPORT 253
- ore 11: Bergs (Bel) vs Atmane (Fra)
- a seguire: Fucsovics (Hun) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: Maria (Ger) vs Cirstea (Rom)
- a seguire: Garin (Chi) vs J. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Medjedovic (Srb) vs Royer (Fra)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Oltre 500 ore di diretta su Sky Sport
Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programmazione live tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Il Foro Italico sarà il cuore di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a sei canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis
Day-3 agli Internazionali d'Italia. Un'altra grande giornata da vivere insieme con ben dieci italiani in campo.