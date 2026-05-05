Pigato, top 3 italiana: "Guardo avanti con un tennis trasformato"

È diventata la numero 138 nel mondo e la numero 3 in Italia, ora Lisa Pigato sogna la convocazione di Garbin grazie al suo tennis diverso. “È anche merito del mio fidanzato e di mio papà, i miei nuovi allenatori: mi hanno cambiato la vita e ora so davvero cosa voglio”. La partita contro Serena Williams è un passato bellissimo da raccontare ma adesso si apre un capitolo tutto nuovo
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