Pigato, top 3 italiana: "Guardo avanti con un tennis trasformato"

È diventata la numero 138 nel mondo e la numero 3 in Italia, ora Lisa Pigato sogna la convocazione di Garbin grazie al suo tennis diverso. “È anche merito del mio fidanzato e di mio papà, i miei nuovi allenatori: mi hanno cambiato la vita e ora so davvero cosa voglio”. La partita contro Serena Williams è un passato bellissimo da raccontare ma adesso si apre un capitolo tutto nuovo