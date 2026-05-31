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l'intervista

Volandri: "Sinner coraggioso, tornerà più forte di prima. Ora godiamoci i tre italiani"

Dalila Setti

©Getty

Nonostante l'uscita del numero uno del ranking, il capitano della squadra italiana di Coppa Davis ha tanti motivi per sorridere dopo il passaggio di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi agli ottavi di finale del Roland Garros. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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