Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Super mercoledì di tennis agli Internazionali d'Italia , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sono nove gli azzurri oggi impegnati tra uomini e donne. Nel day-1 del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cinà . Il ligure, reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari, esordirà contro lo spagnolo Jaime Munar. Il siciliano, invece, sfiderà il belga Alexander Blockx, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre, invece, nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby sulla BNP Paribas Arena tra Lisa Pigato e Tyra Grant . Sul Centrale giocheranno Lucrezia Stefanini (alle 11 contro Ostapenko) ed Elisabetta Cocciaretto (contro l'austriaca Kraus), mentre completano il programma Urgesi -Golubic, Brancaccio -Townsend e Basiletti -Tomljanovic.

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