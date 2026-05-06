Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Inizia oggi il torneo maschile con l'esordio sul Centrale di Matteo Arnaldi (contro lo spagnolo Munar) e di Federico Cinà (contro il belga Blockx). In campo femminile spazio a sette azzurre con il derby Pigato-Grant e il debutto di Elisabetta Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Super mercoledì di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono nove gli azzurri oggi impegnati tra uomini e donne. Nel day-1 del tabellone maschile spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cinà. Il ligure, reduce dal trionfo al Challenger di Cagliari, esordirà contro lo spagnolo Jaime Munar. Il siciliano, invece, sfiderà il belga Alexander Blockx, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Sei incontri a tinte azzurre, invece, nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby sulla BNP Paribas Arena tra Lisa Pigato e Tyra Grant. Sul Centrale giocheranno Lucrezia Stefanini (alle 11 contro Ostapenko) ed Elisabetta Cocciaretto (contro l'austriaca Kraus), mentre completano il programma Urgesi-Golubic, Brancaccio-Townsend e Basiletti-Tomljanovic.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Brooksby (Usa) vs Baez (Arg)
- a seguire: PIGATO (Ita) vs GRANT (Ita)
- a seguire: Tagger (Aut) vs Sakkari (Gre)
- a seguire: Carreno Busta (Esp) vs Tabilo (Chi)
- a seguire: BASILETTI (Ita) vs Tomljanovic (Aus)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: STEFANINI (Ita) vs Ostapenko (Lat)
- non prima delle 13: Hurkacz (Pol) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Munar (Esp)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Kraus (Aut)
- non prima delle 20.30: CINA' (Ita) vs Blockx (Bel)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT 251
- ore 11: Zhang (Chn) vs Altmaier (Ger)
- a seguire: Golubic (Sui) vs URGESI (Ita)
- a seguire: Townsend (Usa) vs BRANCACCIO (Ita)
- a seguire: De Jong (Ned) vs Borges (Por)
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Bouzas Maneiro (Esp)
SKY SPORT 252
- ore 11: Eala (Phi) vs Frech (Pol)
- a seguire: Muller (Fra) vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Struff (Ger) vs Comesana (Arg)
- a seguire: Boulter (Gbr) vs Lys (Ger)
- a seguire: Fearnley (Gbr) vs Mpetshi Perricard (Fra)
SKY SPORT 253
- ore 11: Marozsan (Hun) vs Kopriva (Cze)
- a seguire: Jeanjean (Fra) vs Haddad Maia (Bra)
- a seguire: Stearns (Usa) vs Tjen (Ind)
- a seguire: Galfi (Hun) vs Potapova (Aut)
- a seguire: Fucsovics (Hun) vs Prizmic (Cro)
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.