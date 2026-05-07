Continua la favola di Noemi Basiletti: l'azzurra, partita dalle pre-qualificazioni e n°427 del mondo, ha superato l'australiana Alja Tomljanovic per 7-5, 6-4 conquistando il 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia per la prima volta in carriera. Sfiderà l'ucraina Elina Svitolina

Noemi Basiletti prosegue la sua incredibile corsa agli Internazionali d'Italia. L'italiana numero 427 del mondo, che mercoledì aveva visto interrompere il proprio match per pioggia sul vantaggio di 5-3 nel primo set, ha chiuso la sfida contro Ajla Tomljanovic (88 del ranking) battendo l'australiana in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. L'azzurra, classe 2006, era partita dalle pre-qualificazioni al Foro Itlico e ora si trova per la prima volta in carriera al secondo turno di un 1000 dove se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina, numero 10 della classifica Wta e due volte campionessa a Roma.