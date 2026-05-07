Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Basiletti al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia: Tomljanovic ko in due set

internazionali

Continua la favola di Noemi Basiletti: l'azzurra, partita dalle pre-qualificazioni e n°427 del mondo, ha superato l'australiana Alja Tomljanovic per 7-5, 6-4 conquistando il 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia per la prima volta in carriera. Sfiderà l'ucraina Elina Svitolina

LIVE: TUTTI I RISULTATI - INTERNAZIONALI, LA GIORNATA

Noemi Basiletti prosegue la sua incredibile corsa agli Internazionali d'Italia. L'italiana numero 427 del mondo, che mercoledì aveva visto interrompere il proprio match per pioggia sul vantaggio di 5-3 nel primo set, ha chiuso la sfida contro Ajla Tomljanovic (88 del ranking) battendo l'australiana in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. L'azzurra, classe 2006, era partita dalle pre-qualificazioni al Foro Itlico e ora si trova per la prima volta in carriera al secondo turno di un 1000 dove se la vedrà con l'ucraina Elina Svitolina, numero 10 della classifica Wta e due volte campionessa a Roma. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Berrettini-Popyrin LIVE: Matteo perde il 1° set

internazionali

Matteo Berrettini debutta agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro affronta...

Internazionali, la giornata di oggi LIVE

live roma

Terzo giorno al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. Ben dieci italiani in campo:...

Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky

Tennis

Giovedì da non perdere agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Ben dieci italiani...

Match cancellati per pioggia e rinviati a oggi

internazionali

La pioggia ferma il programma serale degli Internazionali BNL d'Italia. Rimandato a giovedì 7...

Djokovic, cena al ristorante di Mihajlovic a Roma

sui social

Novak Djokovic si è recato nel ristorante gestito dalla famiglia Mihajlovic a Roma, come...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS