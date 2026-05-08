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Il Roland Garros celebra Adriano Panatta: premierà il vincitore del torneo maschile

l'omaggio

Adriano Panatta è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del Roland Garros, in programma il prossimo 7 giugno. Il campione azzurro sarà così celebrato nel cinquantesimo anniversario del suo trionfo a Parigi targato 1976

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A cinquant'anni dal trionfo del 1976, il Roland Garros rende omaggio ad Adriano Panatta. Il campione italiano, come riporta l'ANSA, è stato invitato a consegnare il trofeo al vincitore della finale maschile del 7 giugno 2026, in una lettera firmata personalmente dalla direttrice del torneo Amélie Mauresmo e dal presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton. I vertici del torneo parigino definiscono la vittoria di Panatta "uno dei capitoli più iconici scritti sulla terra rossa di Parigi" e sottolineano come "il suo spirito combattivo, l'eleganza del gioco e quei punti storici continuino a incarnare l'anima del Roland Garros".

Panatta: "E' un onore, Parigi un luogo che è dentro di me per sempre"

Per Panatta, ultimo italiano ad aver conquistato il torneo parigino, si tratta del secondo tributo in poche settimane: il 17 maggio sarà infatti al Foro Italico per premiare il vincitore degli Internazionali d'Italia, altro torneo vinto nel memorabile 1976. "Ci sono luoghi che restano dentro per sempre, e per me Parigi è uno di quelli - ha commentato Adriano Panatta -. Ricevere un invito così è un grande onore, ringrazio la direttrice Amélie Mauresmo e il President Gilles Moretton. E' un privilegio poter sentire ancora un legame così forte con il Roland Garros, per me ha un significato davvero speciale"

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