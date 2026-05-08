Al via il programma di 2° turno del torneo maschile agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, con in campo le prime teste di serie e tre azzurri: Musetti debutta in serata sul Centrale contro Mpetshi Pericard, tocca a Darderi, Arnaldi ma anche Djokovic e Zverev. Tra le donne tornano Tyra Grant, Noemi Basiletti ed Elisabetta Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW INTERNAZIONALI, LA GIORNATA LIVE

Super venerdì di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al via il 2° turno del tabellone maschile, con tre italiani e le prime teste di serie. Il grande protagonista azzurro sarà Lorenzo Musetti. Il carrarino chiuderà la serata sul Centrale giocando non prima delle 20.30 contro il francese Mpetshi Pericard. Ad aprire il programma alle 11 sulla BNP Paribas Arena sarà Matteo Arnaldi. Reduce dalla vittoria al debutto contro Munar in tre set, il sanremese affronterà il numero 6 del seeding Alex De Minaur. Sullo stesso campo, in programma come ultimo match c'è Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 18, se la vedrà contro il tedesco Hanfmann, in quella che sarà la terza sfida tra i due (Darderi è avanti 2-0 nei precedenti). Nel maschile sarà anche il giorno del debutto di Alexander Zverev e Novak Djokovic, entrambi sul Centrale nella sessione pomeridiana. Tra le donne tornano in campo Grant (contro Mboko), Cocciaretto (contro Navarro) e la sorpresa Basiletti (contro Svitolina).

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201) ore 10.45: Studio Tennis

ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)

(Ita) non prima delle 13: Altmaier (Ger) vs Zverev (Ger)

a seguire: Prizmic (Cro) vs Djokovic (Srb)

ore 18.30: Sky Tennis Show

ore 19: Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)

(Ita) non prima delle 20.30: MUSETTI (Ita) vs MP. Perricard (Fra)

(Ita) vs MP. Perricard (Fra) a seguire: Sky Tennis Show SKY SPORT TENNIS (203) ore 10.45: Studio Tennis

ore 11: Borges (Por) vs Jodar (Spa)

a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)

a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)

(Ita) vs Mboko (Can) a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)

a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)

(Ita) seguire: Simulcast Sky Sport Uno SKY SPORT ARENA (204) dalle 11: Diretta Tennis SKY SPORT MIX (211) fino alle 19 poi SKY SPORT TENNIS (203) ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)

(Ita) non pima delle 13: Osaka (Jpn) vs Lys (Ger)

a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)

(Ita) vs Mboko (Can) a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)

a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita) SKY SPORT 251 ore 11: Mc Nally (Usa) vs Swiatek (Pol)

a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)

a seguire: Pegula (Usa) vs Sonmez (Tur)

seguire: Baez (Arg) vs Bublik (Kaz)

a seguire: Svitolina (Ukr) vs BASILETTI (Ita) SKY SPORT 252 ore 11: Wang (Chn) vs Eala (Phi)

a seguire: Struff (Ger) vs Lehecka (Cze)

a seguire: Tabilo (Chi) vs F. Cerundolo (Arg)

a seguire: Paul (Usa) vs Vukic (Aus)

a seguire: Pliskova (Cze) vs Cristian (Rom) SKY SPORT 253 ore 11: Khachanov vs Shevchenko (Kaz)

a seguire: Van De Zandschulp (Ned) vs Kovacevic (Usa)

a seguire: Griekspoor (Ned) vs Blockx (Bel)

a seguire: Humbert (Fra) vs Kopriva (Cze)

Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.