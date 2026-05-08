Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Al via il programma di 2° turno del torneo maschile agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, con in campo le prime teste di serie e tre azzurri: Musetti debutta in serata sul Centrale contro Mpetshi Pericard, tocca a Darderi, Arnaldi ma anche Djokovic e Zverev. Tra le donne tornano Tyra Grant, Noemi Basiletti ed Elisabetta Cocciaretto. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Super venerdì di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al via il 2° turno del tabellone maschile, con tre italiani e le prime teste di serie. Il grande protagonista azzurro sarà Lorenzo Musetti. Il carrarino chiuderà la serata sul Centrale giocando non prima delle 20.30 contro il francese Mpetshi Pericard. Ad aprire il programma alle 11 sulla BNP Paribas Arena sarà Matteo Arnaldi. Reduce dalla vittoria al debutto contro Munar in tre set, il sanremese affronterà il numero 6 del seeding Alex De Minaur. Sullo stesso campo, in programma come ultimo match c'è Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 18, se la vedrà contro il tedesco Hanfmann, in quella che sarà la terza sfida tra i due (Darderi è avanti 2-0 nei precedenti). Nel maschile sarà anche il giorno del debutto di Alexander Zverev e Novak Djokovic, entrambi sul Centrale nella sessione pomeridiana. Tra le donne tornano in campo Grant (contro Mboko), Cocciaretto (contro Navarro) e la sorpresa Basiletti (contro Svitolina).
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- non prima delle 13: Altmaier (Ger) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Prizmic (Cro) vs Djokovic (Srb)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: Navarro (Usa) vs COCCIARETTO (Ita)
- non prima delle 20.30: MUSETTI (Ita) vs MP. Perricard (Fra)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Borges (Por) vs Jodar (Spa)
- a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)
- a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
- seguire: Simulcast Sky Sport Uno
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
SKY SPORT MIX (211) fino alle 19 poi SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: De Minaur (Aus) vs ARNALDI (Ita)
- non pima delle 13: Osaka (Jpn) vs Lys (Ger)
- a seguire: GRANT (Ita) vs Mboko (Can)
- a seguire: Sakkari (Gre) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Hanfmann (Ger) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT 251
- ore 11: Mc Nally (Usa) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: Ruud (Nor) vs Svajda (Usa)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Sonmez (Tur)
- seguire: Baez (Arg) vs Bublik (Kaz)
- a seguire: Svitolina (Ukr) vs BASILETTI (Ita)
SKY SPORT 252
- ore 11: Wang (Chn) vs Eala (Phi)
- a seguire: Struff (Ger) vs Lehecka (Cze)
- a seguire: Tabilo (Chi) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Paul (Usa) vs Vukic (Aus)
- a seguire: Pliskova (Cze) vs Cristian (Rom)
SKY SPORT 253
- ore 11: Khachanov vs Shevchenko (Kaz)
- a seguire: Van De Zandschulp (Ned) vs Kovacevic (Usa)
- a seguire: Griekspoor (Ned) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Humbert (Fra) vs Kopriva (Cze)
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.