Atp Roma, Musetti fuori agli ottavi: Ruud vince in due set
Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1. Il carrarino, che da lunedì uscirà dalla top 10, non è riuscito a fare partita alla pari con il norvegese che giocherà i quarti al Foro Italico per la quinta volta in carriera. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Musetti si ferma agli ottavi: Ruud vince in due set
Si ferma agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. L'azzurro saluta il Foro Italico, battuto da Casper Ruud con un netto 6-3, 6-1 in un'ora e 19 minuti. Una partita dai due volti: da una parte la straordinaria prestazione del norvegese (per la quinta volta nei quarti di finale a Roma), dall'altra le sbavature dell'azzurro che non è mai riuscito a fare partita alla pari. Nel primo set Lorenzo ha pagato il break subito nel sesto gioco, poi il secondo parziale è volato via rapidamente, segnato anche dal nervosismo del carrarino (anche oggi sceso in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra) che da lunedì uscirà dai primi 10 del mondo
6° game: Ruud tiene il servizio, 5-1 con Musetti
Solidità e qualità da parte di Ruud che con un altro game a 15 si assicura la possibilità di servire per il match. Musetti servirà adesso per provare ad allungarlo
5° game: Musetti tiene il servizio, Ruud avanti 4-1
Musetti entra nel set e il pubblico del Foro Italico prova a farsi sentire per incoraggiarlo. Game a 15 del carrarino che dovrà tentare di impensierire Ruud in risposta
4° game: Ruud tiene il servizio, 4-0 con Musetti
Altro game per Ruud. Musetti sta provando a tirare a tutta, ma fioccano gli errori: una partita che sembra ormai compromessa per l'azzurro. Dovrà provare a reagire con il prossimo turno di battuta
Si riparte: è stata applicata una nuova fasciatura alla coscia
Inizia il medical timeout per il trattamento alla coscia dell'azzurro
Intervento del fisioterapista per Musetti: è stata tolta la fasciatura alla coscia sinistra
3° game: break Ruud, 3-0 con Musetti
Momento di grande frustrazione per Musetti che subisce anche il secondo break. Molto passivo l'azzurro che commette diverse sbavature e perde il servizio a 15
2° game: Ruud annulla due palle break, 2-0 con Musetti
Arrivano le prime chance in risposta per Musetti, ma da 15-40 Ruud annulla due palle break con qualche piccola sbavatura dell'azzurro. Il norvegese conferma poi il break ai vantaggi
1° game: break Ruud, 1-0 con Musetti
È un break doloroso quello subito da Musetti che perde il servizio in apertura di set, dopo un game durato dieci minuti. Lorenzo annulla sei palle break, ma alla settima Ruud va a segno con una precisa palla corta
Inizia il 2° set: Musetti al servizio
Ruud vince il 1° set: 6-3 in 36 minuti
Ruud non sbaglia e incassa il primo set dopo 36 minuti. È stato un avvio senza sbavature da parte del norvegese, impeccabile dall'inizio alla fine sotto tutti i punti di vista. Musetti paga il break nel sesto game, ma soprattutto non è riuscito finora a esprimere il suo gioco sulle traiettorie alte offerte dall'avversario
8° game: Musetti tiene il servizio, Ruud avanti 5-3
Musetti torna a muovere il punteggio dopo tre game persi di fila. Game a 15 con le palle nuove per l'azzurro, chiamato adesso a reagire in risposta per rimanere nel set
7° game: Ruud tiene il servizio, 5-2 con Musetti
Break confermato da Ruud che da 15-15, dopo una grande difesa di Musetti, piazza tre punti consecutivi. Dopo il cambio di campo il carrarino servirà per restare nel set
6° game: break Ruud, 4-2 con Musetti
Si spezza l'equilibrio ed è in favore di Ruud. Un game tatticamente impeccabile del norvegese che ha vinto due punti in fotocopia, alzando le traiettorie e costringendo Musetti ad arretrare. Sul 30-30 Ruud conquista la palla break aggredendo in risposta, poi chiude con il doppio fallo dell'azzurro
5° game: Ruud tiene il servizio, 3-2 con Musetti
Per la prima volta si arriva 30-30 sul servizio di Ruud. Il norvegese, però, risolve bene il game con uno smash al centro e una risposta lunga di Musetti
4° game: Musetti tiene il servizio, 2-2 con Ruud
Musetti sale in cattedra nell'ultimo quindici del game: l'azzurro si difende bene sugli attacchi di Ruud, poi piazza un meraviglioso passante di rovescio ben lontano dalla riga di fondo. Grande qualità da parte di entrambi
3° game: Ruud tiene il servizio, 2-1 con Musetti
Due punti molto belli di Musetti che sul 30-0 gioca un passante di rovescio e sul 40-15 va a segno con un dritto in contropiede dopo uno scambio prolungato. Ruud tiene il servizio a 30, chiudendo con una precisa volée sul nuovo passante giocato da Lorenzo
2° game: Musetti tiene il servizio, 1-1 con Ruud
Parte con un turno a 15 anche Musetti che piazza il primo ace della sua partita. L'azzurro sembra abbastanza sciolto nei movimenti in questa prima fase.
1° game: Ruud tiene il servizio, 1-0 con Musetti
Partenza con un game a 15 per Ruud che mette tre punti di fila dal 15-15. Attenzione alla variabile vento che oggi spira sul Foro Italico
INIZIA IL MATCH! Ruud al servizio
La prima notizia riguarda Musetti: anche oggi l'azzurro giocherà con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra
Musetti ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento
Ruud e Musetti entrano in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Quasi tutto pronto sul Centrale del Foro Italico, tra poco l'ingresso in campo di Lorenzo Musetti e Casper Ruud! Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Renzo Furlan
Il vincente di questo match affronterà nei quarti di finale (in programma domani per la parte bassa del tabellone) uno tra Karen Khachanov e Dino Prizmic, impegnati tra poco sulla Supertennis Arena
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
"Gli Internazionali di Ljubo": il vodcast del 12 maggio
La sconfitta di Cobolli contro Tirante, che "non è riuscito a trovare il ritmo della partita" fino all'atteso e inedito derby fra Sinner e Pellegrino "la sfida più squilibrata del tabellone", passando per la curiosità sulle condizioni di Musetti e per Darderi, il quarto italiano negli ottavi di finale al Foro. Questi i temi dell'approfondimento di Sky Sport dell'12 maggio con Ivan Ljubicic sull'edizione 2026 del Masters 1000 di Roma, disponibile dalle prime ore del mattino in versione vodcast su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport (e in versione podcast su tutte le piattaforme)
'Gli Internazionali di Ljubo': il vodcast del 12 maggioVai al contenuto
Tre italiani nei quarti?
C'è un sogno per l'Italia che potrebbe oggi concretizzarsi. In caso di vittoria di Musetti e Darderi, infatti, ci sarebbero per la prima volta nell'Era Open tre italiani nei quarti di finale del Masters 1000 romano (a loro va aggiunto il vincente del match tra Sinner e Pellegrino)
Musetti e non solo: i match degli italiani
Musetti aprirà la giornata, ma sarà un martedì azzurro sulla terra rossa del Foro Italico. Non prima delle 14 scenderà in campo Luciano Darderi contro il n. 3 al mondo Sascha Zverev, mentre non prima delle 15 sul Centrale ci sarà il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Oggi gli ottavi con 4 azzurri: il programma su SkyVai al contenuto
Quel precedente al Foro Italico...
C'è anche un precedente tra Musetti e Ruud sulla terra rossa di Roma. Bisogna tornare indietro di sette anni, nelle qualificazioni 2019. L'allora 17enne Musetti, al via con una wild card, perse contro il norvegese con un netto 6-1, 6-4. Ruud centrò poi il main draw battendo Kecmanovic
Musetti-Ruud tre anni dopo
Musetti e Ruud si ritroveranno di fronte quasi tre anni dopo l'ultima volta che risale al torneo di Bastad 2023. In semifinale, il norvegese vinse con il punteggio di 6-3, 7-5. L'altro precedente, invece, è datato novembre 2022 a Parigi-Bercy: vinse Lorenzo in tre set
Ruud ha un bilancio in carriera di 20 vittorie e 34 sconfitte contro top 10. Quest'anno ha battuto un primi dieci soltanto alla United Cup, quando superò Alex De Minaur
Ruud insegue la prima vittoria stagionale contro un top 10 sulla terra rossa. L'ultima risale a Madrid dello scorso anno, torneo vinto dal norvegese battendo - tra gli altri - Fritz, Medvedev e Draper
Ruud può diventare il quarto giocatore in attività a raggiungere i quarti di finale a Roma almeno cinque volte dopo Djokovic (17), Zverev (6) e Tsitsipas (5)
È un Ruud ritrovato quello visto finora al Foro Italico. Tre volte semifinalista agli Internazionali d'Italia, il norvegese ha concesso soltanto 10 game nei primi due match contro Svajda e Lehecka
Il cammino di Ruud
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Svajda 6-1, 6-3
- 3° turno: vs Lehecka 6-3, 6-4
Musetti non raggiunge i quarti di finale a livello Masters 1000 da Roma dello scorso anno. In caso di vittoria sarebbe la quinta volta tra i migliori otto in tornei di questa categoria
In caso di vittoria oggi, Musetti può diventare il primo italiano a raggiungere i quarti a Roma per due anni di fila dal 1990, quando ci riuscì Omar Camporese. Un traguardo che oggi potrebbe centrare anche Jannik Sinner
Musetti: "In un altro torneo non sarei sceso in campo"
Per precauzione, Musetti ieri non ha svolto allenamenti in campo al Foro Italico. Una giornata dedicata alle terapie per recuperare al meglio in vista del match di oggi. L'azzurro sta svolgendo adesso, tra le 9.30 e le 10, un breve warm-up sul Centrale con uno sparring partner
"Non sono al 100%, sto stringendo i denti"
Lorenzo arriva dalla vittoria su Francisco Cerundolo, segnata dai problemi alla coscia sinistra che hanno condizionato l'azzurro nel corso del match. "Non sono al 100%, sto stringendo i denti" le parole di Musetti dopo il match, chiuso in lacrime
Il cammino di Musetti
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Mpetshi Perricard 6-4, 6-4
- 3° turno: vs F. Cerundolo 7-6, 6-4
il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: MUSETTI (Ita) vs Ruud (Nor)
- non prima delle 12.30: Cirstea (Rou) vs Ostapenko (Lat)
- a seguire: Sky Tennis Show
- non prima delle 15: SINNER (Ita) vs PELLEGRINO (Ita)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: Gauff (Usa) vs Andreeva
- a seguire: Tirante (Arg) vs Medvedev
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203) + SKY SPORT MIX (211)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: MUSETTI (Ita) vs Ruud (Nor)
- a seguire: Jodar (Esp) vs Tien (Usa)
- non prima delle 14: DARDERI (Ita) vs Zverev (Ger)
- a seguire: Rublev vs Basilashvili (Geo)
- a seguire: Medjedovic (Srb) vs Landaluce (Esp)
- a seguire: Tirante (Arg) vs Medvedev
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11: Diretta Tennis
- non prima delle 17: ERRANI/PAOLINI vs Noskova/Valentova
SKY SPORT MAX (206)
- ore 11: Khachanov vs Prizmic (Cro)
- a seguire: Krawietz/Puetz vs Erler/Miedler
- a seguire: Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire: Cabral/Salisbury vs Doumbia/Reboul
- non prima delle 17: ERRANI/PAOLINI vs Noskova/Valentova
Il match sarà in diretta alle 11 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Martedì dedicato agli ottavi di finale maschili agli Internazionali d'Italia. Ad aprire la giornata sarà Lorenzo Musetti, impegnato con Casper Ruud