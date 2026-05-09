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l'intervista

Rublev: "Ero arrivato al limite, ora mi sento un uomo tutto nuovo"

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Prima del Masters 1000 di Roma, il russo si confida a 360 gradi con Sky Sport, parlando soprattutto della sua nuova vita, del suo nuovo atteggiamento col quale sta cercando di gestire le emozioni del tennis, da sempre uno dei suoi problemi, grazie anche al suo nuovo allenatore, una vecchia conoscenza del tennis mondiale

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