Prima del debutto con Ofner, ancora tantissima gente per Jannik Sinner al Foro Italico. Prima di sfidare l'austriaco Ofner, il numero 1 al mondo si è preparato sul campo numero 5, lo stesso dei giorni scorsi. Tra i presenti anche Andrea Bocelli: i due, amici che hanno anche collaborato per l'incisione del brano dal titolo 'Polvere e gloria', hanno dato vita a un divertente fuori programma. Il fuoriclasse azzurro ha scavalcato alla ricerca del maestro e, una volta raggiunto, ha scherzato con lui tra abbracci e risate. È scattata anche una divertente... 'prova muscoli'. Guarda qui in basso il video dell'account ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia.