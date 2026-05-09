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Sinner incontra Bocelli a Roma: Jannik scavalca e il tenore gli tocca i muscoli. VIDEO

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Il numero 1 al mondo interrompe l’allenamento al Foro Italico prima della sfida con Ofner e scavalca per abbracciare il Maestro. Poi scatta un'inaspettata ‘prova muscoli'… GUARDA cosa è successo

SINNER-OFNER LIVE

Prima del debutto con Ofner, ancora tantissima gente per Jannik Sinner al Foro Italico. Prima di sfidare l'austriaco Ofner, il numero 1 al mondo si è preparato sul campo numero 5, lo stesso dei giorni scorsi. Tra i presenti anche Andrea Bocelli: i due, amici che hanno anche collaborato per l'incisione del brano dal titolo 'Polvere e gloria', hanno dato vita a un divertente fuori programma. Il fuoriclasse azzurro ha scavalcato alla ricerca del maestro e, una volta raggiunto, ha scherzato con lui tra abbracci e risate. È scattata anche una divertente... 'prova muscoli'. Guarda qui in basso il video dell'account ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia. 

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