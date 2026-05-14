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Rafa Nadal inaugura il nuovo museo a suo nome a Manacor

Tennis

A Manacor, città di nascita di Rafael Nadal, è stato inaugurato il nuovo museo che celebra la carriera del tennista spagnolo, dentro e fuori dal campo, in una struttura a due piani. Il 22 volte campione Slam ha preso parte di persona all'inaugurazione

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"Oggi è un giorno molto speciale per me, la mia famiglia e il mio team. Spero che piaccia a tutti": con queste parole Rafa Nadal, leggenda del tennis spagnolo, ha inaugurato ufficialmente il nuovo Rafa Nadal Museum a Manacor, la sua città natale. All'interno della struttura, che si estende su due piani, sarà possibile visitare lo spazio "Inside the Legend", con cui potranno conoscere meglio il Nadal tennista e il Nadal fuori dal campo di gioco, legato anche alle sue fondazioni (la Rafa Nadal Academy e la Rafa Nadal Foundation). Il museo si apre sull'infanzia dell'ex numero 1 Atp e prosegue coprendo la straordinaria carriera di Nadal, vincitore di 22 trofei Slam. All'interno del museo si trovano diverse aree, come la zona "Sporting Legend", che racchiude una serie di cimeli appartenuti agli idoli sportivi di Rafa, come Michael Jordan o Cristiano Ronaldo. Nell'area "King of Clay", invece, si ripercorrono le gesta di Nadal sulla terra rossa, la superficie preferita dallo spagnolo, che ha conquistato 63 titoli su questo specifico terreno. C'è uno spazio dedicato anche ai grandi rivali di Nadal, ovvero Roger Federer e Novak Djokovic, la zona "Big Three", conc ui si potrà rivivere un'epoca d'oro per il tennis mondiale.

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