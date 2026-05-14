Alla finale degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accetato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Stavolta toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno fra Sinner e Darderi che sono ancora in corsa (quest'ultimo è già qualificato per la semifinale dove affronterà Ruud). La prima volta che Mattarella era stato al Foro Italico per assistere a una finale risale all'edizione del 2017 quando si sfidarono Djokovic e Zverev

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