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Sergio Mattarella sarà alla finale maschile degli Internazionali BNL d’Italia

roma

Per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli Internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica, domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff 

INTERNAZIONALI ROMA, IL PROGRAMMA DI OGGI

Alla finale degli Internazionali d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accetato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Stavolta toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno fra Sinner e Darderi che sono ancora in corsa (quest'ultimo è già qualificato per la semifinale dove affronterà Ruud). La prima volta che Mattarella era stato al Foro Italico per assistere a una finale risale all'edizione del 2017 quando si sfidarono Djokovic e Zverev

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