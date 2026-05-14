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Sinner e Maldini, l'incontro a Roma tra tennis e Champions League. VIDEO

tennis&calcio

L’ex difensore rossonero ha assistito al match del numero 1 del mondo contro Rublev e, al termine della partita, si è intrattenuto con l’azzurro, da sempre grande tifoso milanista. Al centro della loro chiacchierata non solo tennis, ma soprattutto la finale di Champions League . "Chi la vince?" chiede Sinner. Maldini risponde con la lucidità di chi conosce bene certe sfide: "In finale non vince sempre il più forte. L’Arsenal è una squadra forte e può mettere in difficoltà il Psg"

Da leggenda a leggenda. È stato l’incontro tra Jannik Sinner e Paolo Maldini al Foro Italico di Roma, dove l’ex capitano rossonero ha assistito al match del numero 1 del mondo contro Andrey Rublev. Al termine della partita, Sinner - da sempre grande tifoso milanista - si è fermato a chiacchierare negli spogliatoi con Maldini, grande appassionato di tennis. Ma il tema centrale della loro chiacchierata è stato soprattutto il calcio, dalla finale di Coppa Italia ("Io l’ho seguita in tv" ha ammesso Sinner) alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. "Chi la vince?" chiede Sinner a Maldini, che risponde con la lucidità di chi certe sfide le conosce bene: "In finale non vince sempre il più forte. L’Arsenal è una squadra forte e, se giochi molto chiuso, puoi mettere in difficoltà il Psg. Per questo è una partita stranissima”. Sinner, allora, replica con un paragone tennistico: "La finale è sempre diversa, anche nel tennis non si sa mai. Poi in uno Slam, quando giochi tre set su cinque, se la partita si allunga aumenta la probabilità che vinca il più forte".

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