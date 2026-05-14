Sinner-Rublev all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner a caccia della seconda semifinale consecutiva al Foro Italico: di fronte c'è Andrey Rublev, n. 14 al mondo. Azzurro avanti un set a zero (6-2). Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
3° game: Rublev tiene il servizio, 1-2 con Sinner
Ancora un gratuito di Rublev che parte ad handicap (0-15), poi due magie ribaltano il punteggio (30-15). Con 4 punti di fila il russo sblocca il punteggio anche nel 2° set
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Rublev
Grande accelerazione di Rublev in risposta per il 15-15, con una seconda sulla riga Jannik sale 30-15. Sul 30-30 Sinner tira un drittone imprendibile, poi chiude con la prima. Break confermato!
1° game: break Sinner! 1-0 con Rublev
Rublev parte con il 12° errore del match (0-15), poi il russo sbaglia una facile volée per il 30-30. Con la riga Sinner fortunosa in risposta Sinner trova subito la palla break (30-40): subito a segno Jannik!
2° SET AL VIA! Servizio Rublev
Sinner vince il 1° set! 6-2 a Rublev
E' un Sinner ancora 5 stelle extra-lusso quello sul Centrale: vince 6-2 il 1° set con Rublev in meno di 40' di gioco, con due break e il solito dominio a servizio (due ace e il 69% di punti vinti con la prima) e da fondocampo, dove spiccano gli 11 vincenti contro gli 11 errori del rivale
7° game: break Sinner! 5-2 con Rublev
Altro rovescio sulla riga per Jannik, che parte avanti 0-15. Svirgola Rublev che va sotto 0-30, poi il dritto in corridoio di poco regala altre tre palle break a Sinner (0-40): subito a segno Jannik! Doppio break, servirà per il 1° set
6° game: Sinner tiene il servizio, 4-2 con Rublev
Splendido rovescio di Jannik per il 15-0, che poi serve bene e sale rapidamente 40-0: turno a zero per la seconda volta per Sinner
5° game: Rublev tiene il servizio, 2-3 con Sinner
Rublev spinge con il dritto e sale 30-0, poi con l'incrocio delle righe resta a contatto di un Sinner che stavolta ha strappato solo un 15 in risposta
4° game: Sinner salva due palle break, 3-1 con Rublev
Grande rovescio lungolinea di Rublev che parte avanti 0-15. Sbaglia il diritto Jannik che va sotto 0-30. Con il secondo gratuito sul diritto concede la palla del contro-break (30-40), annullata con un gran rovescio. Ne ha una seconda il russo, ancora salvata poi con l'ace chiude i conti Sinner, un game durato 8'!
3° game: Rublev tiene il servizio, 1-2 con Sinner
Svirgola con il rovescio Rublev per il 15-15, poi sbaglia il diritto per il 30-30. Rimedia con servizio e diritto, sblocca il punteggio nel match
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Rublev
Altro scambio durissimo vinto da Jannik con un dritto sulle righe per il 30-0, poi è con il rovescio a spazzolare la riga per il 40-0. Con l'ottavo punto di fila conferma il break
1° game: break Sinner! 1-0 con Rublev
Aggressivo Jannik per il 15-15, poi Rublev sbaglia due dritti e da 40-15 è costretto ai vantaggi. Qui un altro errore regala subito palla break a Sinner che va a segno con un meraviglioso dritto sulla riga! E' già break sul Centrale!
1° SET AL VIA! Servizio Rublev
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere
Foto di rito, sorteggio, riscaldamento e si comincia!
Ecco in campo i due giocatori! Ovazione per Jannik!
Sinner e Rublev si salutano nel tunnel: tra pochissimo l'ingresso su un Centrale gremito
Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
Pallido sole oggi a Roma, dove non sono attese precipitazioni almeno fino alla serata. Dalle 21 c'è il 30% di probabilità di pioggia sulla Capitale per un paio di ore
Tutto pronto sul Centrale. Tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Rublev.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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Il vincente affronterà in semifinale uno tra Martin Landaluce e Daniil Medvedev, impegnati stasera sul Centrale alle ore 19 e LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Sinner-Rublev, tutti i precedenti
- 2020 - Vienna (R16): Rublev b. Sinner 2-1 ret.
- 2021 - Barcellona (QF): Sinner b. Rublev 6-2, 7-6
- 2022 - Monte-Carlo (R16): Sinner b. Rublev 5-7, 6-1, 6-3
- 2022 - Roland Garros (R16): Rublev b. Sinner 1-6, 6-4, 2-0 ret.
- 2023 - Miami (R16): Sinner b. Rublev 6-2, 6-4
- 2023 - Vienna (SF): Sinner b. Rublev 7-5, 7-6(5)
- 2024 - Australian Open (QF): Sinner b. Rublev 6-4, 7-6, 6-3
- 2024 - Montreal (QF): Rublev b. Sinner 6-3, 1-6, 6-2
- 2024 - Cincinnati (QF): Sinner b. Rublev 4-6, 7-5, 6-4
- 2025 - Roland Garros (R16): Sinner b. Rublev 6-1, 6-3, 6-4
Sinne-Rublev, atto XI
Sarà l'undicesimo confronto nel circuito maggiore tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. L'azzurro è avanti 7-3 e ha battuto il russo lo scorso anno sulla terra rossa del Roland Garros. L'ultima vittoria di Rublev, invece, risale ai quarti di Montreal 2024
Rublev scherza su Sinner: "Ogni partita è sempre più vicino alla sconfitta"
Prossimo avversario di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, Andrey Rublev ha ironizzato sulla complicata sfida che lo attende giovedì. "È arrivato a cinque Masters 1000 vinti di fila, si sta avvicinando la sconfitta. Più vince, più si avvicina a perdere" ha detto il russo Tennis Channel, provando a riderci sopra
Rublev scherza: 'Sinner più vicino alla sconfitta'Vai al contenuto
Rublev: "Ero arrivato al limite, ora mi sento un uomo nuovo"
Prima del Masters 1000 di Roma, il russo si era confidato a 360 gradi con Sky Sport, parlando soprattutto della sua nuova vita, del suo nuovo atteggiamento col quale sta cercando di gestire le emozioni del tennis, da sempre uno dei suoi problemi, grazie anche al suo nuovo allenatore, una vecchia conoscenza del tennis mondiale
Rublev: 'Ero arrivato al limite, ora mi sento un uomo tutto nuovo'Vai al contenuto
Sinner, il warm-up prima del quarto di finale con Rublev
Jannik Sinner ha svolto il warm-up in vista del match di quarti di finale degli Internazionali d'Italia, che lo vedrà opposto al russo Andrey Rublev nel match in programma alle ore 13 sul Centrale del Foro Italico. La solita grande attenzione ai dettagli per il n.1 del mondo nella sua preparazione alla partita. Nel VIDEO le ultime news da Roma con Dalila Setti
Rublev ha un bilancio di 29 vittorie e 23 sconfitte contro tennisti italiani. L'ultimo confronto con un azzurro è stato a Barcellona, quando al primo turno ha eliminato Lorenzo Sonego.
Rublev ha un record di 2-8 contro top 5 nelle ultime tre stagioni. L'ultima vittoria del russo con un primi cinque risale a Montreale 2024, proprio contro Sinner.
Rublev potrebbe completare il "giro" delle semifinali a livello Masters 1000: finora il russo ha raggiunto questo traguardo negli altri tornei di questa categoria, ma non a Roma
Rublev torna ai quarti a Roma cinque anni dopo l'ultima volta. Per il russo è la prima semifinale a livello Masters 1000 da Montreal 2024, quando eliminò proprio Sinner sul suo cammino.
Il cammino di Rublev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Kecmanovic 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Davidovich Fokina 6-4, 6-4
- Ottavi: vs Basilashvili 3-6, 7-6, 6-2
In caso di vittoria oggi, Sinner centrerebbe la 27esima vittoria consecutiva: sarebbe la streak di successi più lunga della sua carriera
Sinner può diventare il primo italiano nell'Era Open a centrare due semifinali consecutive agli Internazionali d'Italia. Prima di lui solo Adriano Panatta ha giocato due semifinali al Foro Italico, ma non consecutive (1976 e 1978)
Jannik va a caccia della 18esima semifinale in carriera a livello Masters 1000: sarebbe la seconda consecutiva al Foro Italico
Sinner: "Prima di entrare in campo faccio sempre i compiti"
Sinner vede all'orizzonte un record straordinario: in caso di vittoria oggi, infatti, centrerebbe il 32esimo successo consecutivo a livello Masters 1000. Finora non c'è mai riuscito nessuno
Sinner eguaglia un record pazzesco di Novak DjokovicVai al contenuto
Sinner arriva dal 19esimo derby vinto in carriera nel circuito maggiore. L'azzurro ha vinto gli ultimi 18 set disputati: l'ultimo parziale perso risale all'esordio a Madrid contro Benjamin Bonzi.
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Ofner 6-3, 6-4
- 3° turno: vs Popyrin 6-2, 6-0
- Ottavi: vs Pellegrino 6-2, 6-3
Il match è in programma alle 13, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
Jannik Sinner apre il programma di oggi agli Internazionali d'Italia. L'azzurro sarà impegnato sul Centrale contro Andrey Rublev nei quarti di finale.